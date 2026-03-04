CSIF Castilla y León exige la creación de delegados sindicales especializados en Igualdad y Violencia de Género

La Central Sindical Independientes y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha compartido este miércoles un comunicado en el que se exige la creación de delegados sindicales especializados en Igualdad y Violencia de Género. Una nueva figura que podría prevenir y actuar ante denuncias de acoso.

Precisamente, ponen de ejemplo los "casos recientes de impacto mediático que involucran acusaciones de acoso sexual y laboral contra cargos de diversas administraciones públicas, en distintos ámbitos como la policía, ayuntamientos u organismos públicos".

Así lo han manifestado en el marco de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año conmemoran bajo el lema: "Por una igualdad real. De las leyes a los hechos".

En esta jornada reivindicativa quieren "alzar la voz" por todas las mujeres que sufren desigualdad en su vida social y laboral, destacando que los derechos reconocidos por la ley "deben convertirse en derechos efectivos".

En este sentido, han defendido que "la igualdad de mañana se construye hoy" y han llamado a seguir trabajando "en cuestiones que siguen pendientes".

En concreto, se han referido a situaciones que afectan a la brecha salarial, la violencia contra la mujer o a la conciliación y corresponsabilidad.

En este contexto, piden la creación del delegado sindical especializado en estas materias, pero también han avanzado que van a promover una revisión de los protocolos de acoso. Para ello, se van a dirigir a la Administración General del Estado y al Ministerio de Función Pública, pero también a Castilla y León y al resto de comunidades autónomas, y a los ayuntamientos.

Por otro lado, CSIF ha querido focalizar su atención en este 8-M en asuntos como la brecha salarial y el techo de cristal, que sigue "anclada en el 20%, reflejo de la discriminación persistente en el mercado de trabajo e incluso en el sector público". "Donde la igualdad debería ser ejemplar, el salario medio de las mujeres es un 10% inferior al de los hombres", han añadido.

Asimismo, inciden en que "la mitad" de los españoles considera que la reducción de jornada para el cuidado de los hijos "debe recaer sobre las mujeres". Es más, advierten de que 8 de cada 10 mujeres "se siguen acogiendo de manera mayoritaria a excedencias para el cuidado de menores o familiares".

Por último, sobre la violencia de género han lamentado que es "una de las expresiones más crueles de la desigualdad", incidiendo en que este inicio de 2026 ha sido "el peor de la década con una mujer asesinada cada cinco días".