Proyecto Hombre Castilla y León, Premio 2025 a los Valores Humanos por su lucha contra las adicciones

La Asociación Proyecto Hombre Castilla y León ha sido distinguida con el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales en su edición de 2025, según ha hecho público el jurado.

Ha acordado por unanimidad conceder este reconocimiento “por su perseverante trabajo en el campo de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de trastornos adictivos”.

El fallo pone en valor no solo la dilatada trayectoria de la organización en la Comunidad, donde desarrolla su labor desde los años noventa a través de diversos centros y programas de prevención y terapia, sino también su intensa actividad de sensibilización social y su enfoque multifactorial.

El jurado ha destacado especialmente su intervención centrada en el entorno y en las familias de las personas afectadas, así como su capacidad de adaptación ante una problemática “cada vez más compleja y cambiante”.

En este sentido, subraya que las adicciones actuales “van mucho más allá del consumo de sustancias químicas”, y que los trastornos adictivos comportamentales, como el juego, las compras o el uso problemático de pantallas, constituyen un reto creciente para la sociedad.

Cinco entidades

En Castilla y León, la Asociación Proyecto Hombre está integrada por cinco entidades sin ánimo de lucro que recibirán el Premio de forma conjunta: la Fundación Alcándara (Salamanca), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Fundación Candeal (Burgos), la Fundación CALS (León) y la Fundación Proyecto Joven (León).

Todas ellas desarrollan una labor altruista orientada a la defensa de la dignidad, la mejora de la calidad de vida y la integración social de las personas con adicciones.

El Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales reconoce la labor de personas o entidades que, por su trayectoria profesional y compromiso, contribuyen a la consolidación y desarrollo de los principios que sustentan los valores humanos y sociales en la Comunidad, así como al impulso de la actividad económica generadora de riqueza y empleo.

Desde la creación de esta modalidad en 2001, han sido distinguidos, entre otros, Monseñor Nicolás Castellanos (2001), CERMI Castilla y León (2002), las Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y León (2004), la Asociación Española Contra el Cáncer en Castilla y León (2011), Cruz Roja Española en Castilla y León (2012), la ONCE (2017), ACLAD (2018).

También la Fundación Eusebio Sacristán (2021) y Margarita Morais Valles y la Fundación Eutherpe (2023), además de María Caamaño Múñez, galardonada en 2024.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por María Eugenia García, presidenta de Unicef Castilla y León; Margarita Morais, presidenta de la Fundación Eutherpe y de la Joven Orquesta Leonesa (JOL), galardonada con este mismo premio en 2023; Félix Martínez, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Valladolid; Montserrat Serrador, delegada de ABC en Castilla y León.

José Manuel Ruiz, catedrático emérito de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valladolid y Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 2016; y Jesús Ignacio Sanz, que ha actuado como secretario.