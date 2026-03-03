Cuca Gamarra anuncia que el PP se ha personado como acusación popular en el caso del rescate de Plus Ultra

La vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, visita la exposición ‘Burgos Industria’ acompañada de la alcaldesa Cristina Ayala y la candidata número 1 a las Cortes de Castilla y León por Burgos, Marta Arroyo Ricardo Ordóñez Ical

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes en Burgos que su partido se ha personado como acusación particular en la causa del rescate de Plus Ultra que, precisamente hoy, ha asumido su investigación la Audiencia Nacional.

En este sentido, Gamarra, que ha destacado al rescate público de la aerolínea con 53 millones de euros en 2020 como "uno de los escándalos de mayores dimensiones de esta etapa", ha garantizado que el PP va a estar "exigiendo responsabilidades desde el punto de vista penal".

Las declaraciones de la dirigente 'popular' se producen, además, un día después de la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión de Investigación del Senado de este caso. Una intervención en la que, para Gamarra, el socialista "dejó muchas dudas y no despejó ninguna".

"Está más claro que la empresa para la que trabajaba tiene más pinta de empresa pantalla que de una que forma parte de nuestra actividad económica", ha precisado.

Sobre otras cuestiones como el posicionamiento internacional de España, Gamarra ha defendido que nuestro país "debe ser leal a sus aliados y cumplir con los compromisos", ya que eso es ser "solventes y fiables".

De esta manera, ha recordado que España es un país aliado de la OTAN y tiene "una serie de convenios y acuerdos firmados con distintos países, en este caso Estados Unidos", en relación al impedimento del Gobierno de España para que Donald Trump utilizara las bases norteamericanas en Rota y Morón para el ataque a Irán.

Así, ha incidido en que "nos debemos a nuestros acuerdos y a los compromisos" y todo para, según ha insistido, ser un "país fiable y un aliado dentro de un marco internacional cada vez más inestable y complejo".

Igualmente, ha defendido que España "no puede aislarse" en este contexto y exigido, como "país maduro", ser informados por el Gobierno de España. "Exigimos transparencia y la comparecencia de la ministra Margarita Robles en el Congreso de los Diputados", ha zanjado.

Extremadura y Aragón

Sobre las negociaciones para conformar gobierno con Vox en Extremadura, que celebra su primera sesión de investidura este martes, y en Aragón, donde el PP ha ganado por la mínima la Presidencia de las Cortes, Gamarra ha incidido en que "eso queda en el marco de lo que los partidos están hablando" y ha emplazado a "dejar que las instituciones tomen decisiones".

En cualquier caso, ha reconocido que existen esas negociaciones porque así se ha trasladado y, sin mojarse más en este asunto, ha hablado de la "importancia de que el 15 de marzo se vote certeza y estabilidad" en Castilla y León.

"Cuanto mejor sea el resultado del PP más certezas, más estabilidad y un Gobierno con más capacidad para gobernar tendremos", ha zanjado Cuca Gamarra en su acto en Burgos.