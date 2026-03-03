CSIF, a los partidos ante el 15-M: "Sin empleados públicos suficientes no habrá posibilidad real de vivir y quedarse"

El presidente de la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León, Benjamín Castro, ha advertido a las formaciones políticas que concurren este 15 de marzo a las elecciones autonómicas de que "sin empleados públicos suficientes no habrá posibilidad real de vivir ni de quedarse" en la Comunidad.

Así lo ha manifestado en un acto en Soria, en un encuentro de delgados sindicales, donde ha explicado que "los partidos nos abruman con supuestas promesas de mejoras en los servicios públicos", pero sin concretar "cómo lo van a hacer". "Ni aparece en los programas electorales. No son conscientes de la grave situación y del precipicio hacia el que caminan los servicios públicos de la Comunidad", ha apuntado Castro.

En este sentido, el presidente autonómico de CSIF ha reconocido estar "atónito" ante los ofrecimientos de calidad y estabilidad en el empleo público sin que "ninguno" concrete cómo terminará con "la precariedad y temporalidad sistemática", que llega a una media del 27% en las plantillas y 50% en algunas áreas como los centros residenciales o asistenciales de Servicios Sociales.

Además, ha añadido que tampoco se dice "cómo y cuándo" van a acabar con las 6.300 plazas vacantes de funcionarios en Castilla y León, sobre las que, según ha avanzado, presentarán una demanda judicial. También se ha preguntado cómo se reforzarán las "insuficientes" plantillas orgánicas de las gerencias provinciales de Salud, algo que "menoscaba la calidad de los servicios públicos básicos y mina la confianza de los ciudadanos".

"Los servicios públicos no funcionan por decreto; funcionan gracias a los profesionales. Y esos profesionales necesitan estabilidad, reconocimiento y condiciones dignas competitivas con las comunidades del entorno", ha añadido Castro.

Entre las reclamaciones de CSIF, está la exigencia de una carrera profesional "real y justa" para todos los empleados de la Junta; una política de conciliación de la vida familiar y laboral; medidas "efectivas" para proteger la salud laboral y defender de las agresiones; una simplificación burocrática para los trabajadores públicos; o una sanidad rural de "calidad" y una Atención Primaria "digna y dotada adecuadamente", entre otras cuestiones.

Para Castro, quién aspire a gobernar Castilla y León ha de "explicar cómo va a garantizar los servicios públicos de calidad en toda la Comunidad con los profesionales suficientes, con estabilidad y con condiciones dignas". "Lo demás son cantos de sirenas a los que ya nos tienen acostumbrados los responsables públicos, que luego no van acompañados con decisiones adecuadas", ha puntualizado.

En este contexto, el sindicalista ha considerado que el nuevo Parlamento autonómico dispone de "margen real para actuar si existe voluntad política" y llama a negociar un nuevo convenio colectivo para el personal laboral, desarrollar leyes como la de los agentes medioambientales o la de enfermería escolar, o reforzar las plantillas de las gerencias provinciales de Salud.