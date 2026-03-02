Belarra pide a Sánchez que aclare si Rota fue “clave” en la intervención de EEUU en Irán y la salida “inmediata” de la OTAN

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra; el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ofrecen declaraciones a los medios, en la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León Eduardo Margareto ICAL

La secretaria general de Podemos y diputada nacional, Ione Belarra, exigió hoy en Valladolid al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si la base militar de Rota (Cádiz) ha sido un centro logístico “clave” para la intervención militar de Estados Unidos en Irán.

“La gente tiene derecho a saber la verdad por qué Sánchez habla de paz pero hace la guerra y apuesta por el rearme, al permitir que haya bases militares estadounidenses en España para intervenciones militares ilegales, apostar por el rearme y haber sido cómplice del genocidio en Palestina, además de convertir al país en un objetivo de guerra”, señaló.

Belarra realizó estas declaraciones en una rueda de prensa junto al candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, en la que volvió a reclamar la salida “inmediata” de la OTAN, a la que definió como una “alianza militar criminal”.

A su juicio, seguir en la organización convierte a España en “cómplices” de los genocidios y de los ataques militares ilegales, por lo que pidió también el cierre de las bases estadounidenses y “empezar a construir una alternativa de paz”.

En ese marco, la líder morada se refirió al “asesinato” de 180 niñas en el sur de Irán durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel, que calificó de “mal” y de vulneración del derecho internacional humanitario.

Además, rechazó que el conflicto esté lejos de Castilla y León y puso como ejemplo los proyectos para que Valladolid y León acojan dos fábricas de drones, impulsadas por Indra y una empresa de Emiratos Árabes Unidos. “La ciudadanía de aquí es de paz y quiere que haya una convivencia pacífica y un bienestar en el mundo y no un rearme”, declaró.

Sobre Yolanda Díaz: "Esto no va de nombres"

Preguntada por la renuncia de Yolanda Díaz a liderar el espacio a la izquierda del PSOE, Belarra afirmó que “esto no va de nombres sino de saber para qué se quiere esa unidad”.

En este sentido, criticó que, en la actualidad, haya un “proyecto político” en el Gobierno que sostiene al Partido Socialista “a cualquier precio”, al no hacer nada —dijo— contra el rearme militar, la crisis de la vivienda y al meter en “un cajón” el feminismo. “Podemos no es eso porque es una alternativa al PSOE y al bipartidismo”, sentenció.

‘Demoliciones Mañueco’, en campaña

Podemos-Alianza Verde presentó también el camión de ‘Demoliciones Mañueco’, con el que denuncia “recortes y privatizaciones” y el “deterioro” de los servicios públicos en Castilla y León, además de la falta de medidas sobre vivienda y la implantación de “megaproyectos tóxicos”.