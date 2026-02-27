Gallardo irrumpe en la campaña de CyL: acusa a Abascal de “liderar desde el miedo” para tumbar a Antelo

El exportavoz de Vox en las Cortes Juan García-Gallardo y el presidente del partido, Santiago Abascal, en la noche electoral de las elecciones generales de julio de 2023 Juan Lázaro ICAL

Juan García-Gallardo ha vuelto a irrumpir en la escena política con un mensaje durísimo contra Santiago Abascal. Y lo ha hecho justo el día en que comienza la campaña electoral de Castilla y León, la comunidad donde fue vicepresidente de la Junta y una de las plazas clave para Vox.

En un tuit publicado este viernes, García-Gallardo acusa al presidente nacional de “tirar la piedra y esconder la mano” y de “forzar la dimisión ‘voluntaria’ de todos los miembros del CEP de Murcia para que parezca una maniobra espontánea”.

Y a continuación, remata: “Un líder que basa su liderazgo en el miedo, en lugar de en la autoridad, no es un líder, sino otra cosa”.

Abascal tira la piedra y esconde la mano, forzando la dimisión “voluntaria” de todos los miembros del CEP de Murcia para que parezca una maniobra espontánea.



Un líder que basa su liderazgo en el miedo, en lugar de en la autoridad, no es un líder, sino otra cosa. https://t.co/piCVbfBHPL — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) February 26, 2026

Además, en respuesta a quienes le afean sus afirmaciones, el exdirigente asegura: “Estoy defendiendo al partido. Si no lo entiendes hoy, ya lo entenderás algún día”.

Y eleva el tono ante un comentario que le reprocha “estar al quite” tras dejar Vox: “No te equivoques. Lo duro es ser un corrupto, un cobarde o un falso patriota de pulsera. Y a todo cerdo le llega su San Martín. Tiempo al tiempo”.

La sacudida en Murcia, otro frente abierto

El tuit de García-Gallardo llega después de que cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia dimitieran en bloque contra la gestión del presidente regional, José Ángel Antelo. Con esa renuncia, el órgano queda disuelto y se abre la puerta a una gestora controlada por Madrid, mientras Antelo mantiene su escaño y la portavocía parlamentaria.

El frente de Murcia se une a la crisis motivada por la expulsión de Ortega-Smith, uno de los fundadores de Vox.

Foco en Castilla y León: un mensaje en el peor día

El contexto político en Castilla y León convierte el tuit en una bomba de relojería: el partido arranca la campaña autonómica con uno de sus rostros más reconocibles en la Comunidad arremetiendo contra Abascal y cuestionando el estilo de mando de la dirección nacional en una enmienda al modelo de liderazgo, con el “miedo” como palabra clave.

Y, además, llega con una carga personal evidente. García-Gallardo no sólo sitúa a Abascal detrás de una maniobra orgánica; también se presenta como alguien que “defiende al partido” frente a lo que interpreta como prácticas internas que castigan el “perfil propio”.

En plena batalla electoral en Castilla y León, ese relato —aunque se formule desde fuera del organigrama— amenaza con trasladar al primer plano una cuestión que Vox suele intentar cerrar puertas adentro: la disciplina interna y la relación con la cúpula nacional.