La "radiografía inédita" de CyL en un estudio: "700.000 personas temen por su vida por el abandono sanitario"

Más de 700.000 ciudadanos de Castilla y León "temen por su vida por el abandono sanitario", especialmente en el medio rural. Es una de las principales conclusiones que se pueden sacar del informe "pionero" de la consultora BeConfluence que hace una "radiografía inédita" de la opinión pública de la Comunidad y que se ha presentado este jueves en la sede de la Fundación Tecnovitae en Valladolid.

Este estudio, que se apoya en casi 44 millones de datos en internet de más de 1.350.000 habitantes de Castilla y León, expone "lo que a la gente le preocupa". Así lo ha destacado el director de la Fundación Tecnovitae, Javier Escribano, que ha hecho de anfitrión en la presentación del informe.

"Tenemos una tecnología propia que rastrea en internet los datos de forma anónima. Ante el ciclo electoral, nos propusimos hacer una tendencia social. No es un informe político ni una encuesta de intención de voto, es una inmersión en las preocupaciones de la sociedad que va acoger unas elecciones autonómicas", ha explicado el socio fundador y director de Medios de BeConfluence, José López Jaraba.

Por su parte, el mánager de Clientes y Desarrollo Estratégico de la consultora, Álvaro Garrido, ha sido el encargado de explicar los datos extraídos de esta muestra que se ha desarrollado con una "metodología inédita" y, dado su volumen, sus datos tienen una gran capacidad extrapolable a la realidad.

El estudio ha sacado seis conclusiones generales. La primera y más importante es que la principal preocupación de los castellanos y leoneses es el "desmantelamiento sanitario de la España vaciada". En este sentido, todo siempre según el informe, existe un miedo mayoritario a morir por la desatención médica, algo que es "real y está extendido".

Uno de los parámetros analizados es la percepción de riesgo vital. La muestra, en este caso de casi 920.000 personas, dado que son las que se han expresado en su actividad a este respecto, señala que el 32,40% siente un riesgo alto o muy alto al creer "firmemente que ante un ictus o un infarto no llegarán vivos al hospital de referencia".

A esto se suman los que sienten un riesgo moderado e incertidumbre, un 45,10%, que consideran que todo "depende de si hay ambulancia disponible o si el helicóptero puede volar". Ambas muestran acumulan más de 700.000 personas en Castilla y León que sienten riesgo por su vida debido al "abandono sanitario rural".

Precisamente, es "frenar este abandono sanitario" la principal preocupación de los votantes de cara a este próximo 15 de marzo. Tanto es así, que el 38,40% de la muestra completa lo sitúa como su prioridad. Le siguen otras preocupaciones como la rentabilidad del campo (24,20%), el empleo joven y retención de talento (18,50%) o la gestión forestal y prevención de incendios (11,60%).

Centrando el foco, la principal preocupación de los castellanos y leoneses son las listas de espera y la falta de médicos, representando un 41,20% de la muestra. Le sigue la pérdida de poder adquisitivo (29,50%), la falta de futuro para los hijos (18,30%) y la burocracia y las trabas administrativas (11%).

Inmigración

El estudio sobre la percepción de la inmigración entre los ciudadanos castellanos y leoneses se ha dividido por generaciones. Esto es así debido al mapa que deja cada una de ellas y para entender cómo cambian las preocupaciones y las creencias.

Entre la generación Z, que es aquella que va de los 16 a los 28 años, el 38,50% acepta esta realidad o apoya la defensa de la diversidad. Por otro lado, el 32,40% lo asocia a un problema de seguridad, especialmente durante el ocio nocturno y el 18,20% no lo considera una cuestión prioritaria. Al 10,90% lo asocia a una mera tensión cultural.

La generación Y, de 29 a 44 años, siente la inmigración en un 45,6% como un problema para la equidad en las ayudas sociales, bajo una idea de "yo pago impuestos y no me dan nada, ellos llegan y tienen todo gratis". El 24,20% sienten miedo a que la mano de obra barata baje los salarios y un 18,50% presenta preocupación por la seguridad ciudadana. Por último, el 11,70% comparte una visión humanitaria y solidaria.

La generación X, de 45 a 61 años, asocia la inmigración en un 42,80% como el problema en la saturación de los servicios públicos, especialmente en sanidad. El 28,40% lo relacionan con la inseguridad y la delincuencia, mientras que el 16,50% ve a las personas extranjeras como necesarias para la mano de obra. Al 12,30% les preocupa una pérdida de la identidad y las costumbres locales.

Por último, los baby boomers, de 62 a 73 años, perciben un miedo a la inseguridad física y okupación en un 52,40% asociado a la inmigración, el 31,5% cree que supone una pérdida de valores y tradición, el 10,20% lo ve como un coste para el Estado que repercute en las pensiones y el 5,9% lo colocan como un problema de convivencia vecinal.

Identidad leonesa

Otro de los parámetros analizados es la identidad leonesa. Sobre la muestra únicamente correspondiente a esta provincia, más de 256.000 usuarios, el 60,6% se sienten más leoneses que de Castilla y León y apuntan que su creación fue un "error histórico y una imposición".

Casi el 20% se percibe con una identidad dual desequilibrada, más leonés que castellano y leonés. Estos aceptan las realidad administrativa, pero se decantan por su identidad territorial. Únicamente el 10,30% apoya la concepción de Castilla y León.

Ahora bien, el 58% se muestra a favor de la separación de León y Castilla. Un 21,90% está en contra y el 20,10% está indeciso o tiene escepticismo a cambiar las cosas.

Las percepciones cambian si la muestra se amplía a toda la Comunidad. Aunque el porcentaje baja, el 42,50% tiene indiferencia a esta cuestión y no les importaría que León se separase. El 31,20% siente empatía por los leoneses y coinciden en que "Valladolid acapara todo".

El 18,40% considera un error "dividir fuerzas" y un 7,90% tiene otras opiniones sin representación necesaria para poder ser analizadas.

Mercosur y el campo

La segunda de las conclusiones del estudio es que se acerca una "ruina total" para el campo como consecuencia del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. También que existe un "rechazo absoluto" a todo lo que venga de Bruselas, a la que se la percibe como una "amenaza".

En este sentido, la opinión es casi unánime. El 68,4% de los datos rastreados que hablan sobre esta cuestión considera como una amenaza el acuerdo con Mercosur, mientras que el 21,2% muestra escepticismo o desconfianza. Únicamente un 10,40% ve todo esto como una "oportunidad".

Por otro lado, el 37,80% de los datos percibe a Bruselas como una amenaza para sus intereses por la hiper-regulación, mientras que el 32,10% lo ven como un "mal necesario" debido, entre otras cosas, a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). El 17,8% siente indiferencia y el 12,3% cree que la Unión Europea desprotege al campo.

En cuanto a los incendios forestales, que asolaron especialmente a Castilla y León el pasado verano, el 55,80% los achaca a una falta de mantenimiento y limpieza de los montes, mientras que el 22,40% a la ausencia de ganadería y pastoreo. Únicamente un 9,5% lo relaciona con el calor extremo a raíz del cambio climático.

Relación con el estado

Casi la mitad de los castellanos y leoneses, un 48,60%, considera que el Gobierno de España deja en "desventaja" a Castilla y León frente a las comunidades autónomas "privilegiadas", especialmente Cataluña y País Vasco.

En este sentido, consideran que el Gobierno central "compra" votos en estas comunidades con el dinero que se le "quita" a Castilla y León. El 31,20% creen que es más un abandono sistemático y que el Estado únicamente se acuerda de la Comunidad "cuando hay elecciones o incendios". Apenas un 12,50% apunta que Castilla y León recibe un trato estándar y un 7,7% muestra indiferencia o no sabe sobre el debate.

Ahora bien, ¿hacia quién apuntan los castellanos y leoneses? El 52,4% se dirige a Cataluña como por el "robo de recursos" a través de la condonación de la deuda y la financiación singular. Por otro lado, el 26,8% apunta a Madrid, pero en este caso se centran más al efecto aspirador de población y empresas.

El País Vasco centra el 14,3% de las miradas. Especialmente fuerte es esta alineación en Burgos y el norte de León y principalmente por el concierto económico que permite a la región vecina contar con mejores servicios simplemente cruzando una línea imaginaria. Por último, el 6,5% acusa al Gobierno de España de "permitir y fomentar estas desigualdades".

Metodología

"No son estudios teledirigidos y no tienen ningún tiempo de condicionamiento", ha incidido. Los datos se han extraído de las búsquedas en distintas herramientas, redes sociales, actividad web e interacciones de los más de 1,3 millones de dispositivos.

Siempre, eso sí, respetando la protección de datos de los usuarios. Ahora bien, la tecnología utilizada por la consultora les permite "garantizar si son hombres o mujeres, dónde se encuentran, si son usuarios únicos y a veces incluso su profesión". "Las identidades no, pero el resto, sí", ha apuntado Garrido.

El estudio, según sus propulsores, tiene un 97% de exactitud técnica. El periodo analizado ha sido toda actividad de los usuarios entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026. El 46% de las personas rastreadas eran hombres y el 54% mujeres, todas ellas habitantes de la Comunidad. Además, hay un reparto equitativo de las distintas generaciones de entre 16 y 73 años.

Por distribución geográfica, las provincias donde se han extraído más datos han sido Valladolid y León, pero esto se explica porque "donde hay más es donde más podemos rastrear". "Lideran por población y en último lugar está Soria fundamentalmente debido al uso de internet", ha precisado el autor del estudio.

Para acabar, Garrido ha puesto el foco en que no se trata de un estudio electoral ni hace predicciones, sino que lo que se hace una "tendencia" de las preocupaciones sociales y que se tratan de "temas que impactan mucho a un tipo de electorado muy concreto".

"Es un informe muy útil para empresas, partidos políticos y que saquen sus conclusiones. Es un informe bastante convalidable a otros territorios", ha zanjado José López que, precisamente, explica que los resultados coinciden en buena parte con los estudios realizados en Extremadura y Aragón, donde ya se han celebrado elecciones autonómicas.