Más de 100.000 horas extra sin pagar a la semana en Castilla y León: la ‘factura invisible’ de los trabajadores

El panorama laboral en España durante el año 2025 pone de manifiesto una problemática estructural que afecta a cientos de miles de trabajadores: la realización de horas extraordinarias que no son remuneradas ni compensadas con descanso.

Según el último informe del Gabinete Económico de CCOO, esta práctica supone un volumen de 2,49 millones de horas semanales a nivel nacional, de las cuales Castilla y León aporta una cifra significativa de 109.678 horas cada semana.

Este volumen de trabajo gratuito en la comunidad castellano y leonesa sitúa a la región en una posición intermedia en el contexto nacional. Aunque lejos de los grandes núcleos de actividad como Madrid, que encabeza la lista con 582.280 horas, o Cataluña con 495.208, el peso de Castilla y León supera al de otras comunidades limítrofes como Asturias (67.787 horas) o Aragón (65.857 horas).

En lo que respecta a la incidencia directa sobre la plantilla, el 2,2% de la población asalariada de Castilla y León realizó semanalmente horas extra no pagadas durante el pasado ejercicio.

Este dato sitúa a la comunidad apenas una décima por debajo de la media nacional, establecida en el 2,3%. Al comparar este porcentaje con otras regiones, se observa que Castilla y León mantiene una tasa de afectación similar a la de las Islas Baleares y Galicia, ambas también con un 2,2%, pero se encuentra en una situación más favorable que Madrid, donde la proporción de trabajadores afectados escala hasta el 3,4%, o Asturias con un 3%.

En España

A nivel estatal, el perfil de esta explotación laboral es especialmente acuciante en sectores como la educación, el transporte y la industria manufacturera, que son los que concentran el mayor volumen total de horas no abonadas.

De hecho, el informe destaca que, de media, cada persona que sufre este abuso trabaja 5,6 horas semanales sin cobrar, lo que se traduce en una pérdida de 141 euros a la semana o, lo que es lo mismo, unos 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones sociales.

Para el conjunto de la economía, el impacto de estas horas no pagadas es masivo, alcanzando un coste laboral anual de 3.243 millones de euros que las empresas dejan de abonar a los trabajadores, a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria.

En términos de creación de empleo, el sindicato subraya que si todas las horas extra realizadas en 2025 se convirtieran en puestos de trabajo, se podrían haber creado 160.000 empleos a jornada completa en España, de los cuales 62.000 corresponderían estrictamente a las horas que actualmente se realizan de forma gratuita.

Por sectores

En cuanto a los sectores más afectados por esta precariedad, el informe destaca una dualidad entre el volumen total y la proporción de afectados.

En términos absolutos, el sector de la educación encabeza la lista con 440.706 horas extra no pagadas a la semana , seguido de lejos por el transporte y almacenamiento con 270.013 horas. Sin embargo, si se observa qué sectores tienen una mayor proporción de su plantilla afectada, el suministro de energía eléctrica y las actividades financieras y de seguros lideran el ranking, con un 5,6% de sus asalariados trabajando gratis habitualmente.

Además, existe una preocupante intensidad en sectores como el transporte, donde las personas afectadas llegan a realizar una media de 8,3 horas extra no pagadas cada semana, superando con creces la media nacional de 5,6 horas.