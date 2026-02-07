ELACyL celebra la "muy positiva" implantación en Castilla y León de las ayudas del grado III+ de dependencia

Reunión de representantes de ELACyL con el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García Brea

La asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ELACyL) ha celebrado la implantación "muy positiva" de las ayudas del grado III+ de dependencia, después de que esta haya sido la primera Comunidad Autónoma en España en ponerlas en marcha.

Representantes de ELACyL se reunieron este pasado viernes con el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta, Eduardo García Brea, y su equipo.

Un encuentro que sirvió para abordar la puesta en marcha de la Ayuda al Grado III+ de dependencia. Castilla y León fue la primera comunidad en poner en funcionamiento estas subvenciones, lo que han calificado como un "avance muy significativo en el apoyo a las personas con gran dependencia y a sus familias".

Y es que, según han explicado desde ELACyL, ofrecen unos "mayores recursos para afrontar una situación de especial complejidad" y han explicado que la medida permite que las personas afectadas con esta enfermedad y sus familias cuenten con "un respaldo económico y asistencial más sólido".

Todo ello contribuye a "aliviar la carga económica, mejorar la atención a los cuidados y, en definitiva, aumentar la calidad de vida en las fases más avanzadas de la enfermedad".

La entidad ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas y también ha reiterado su compromiso de continuar trabajando junto a las administraciones públicas para que los derechos de las personas con ELA se reconozcan y se traduzcan "en apoyos reales, eficaces y sostenidos en el tiempo".