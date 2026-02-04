La Junta Electoral corta las alas al PSOE y tumba su denuncia por el acto de Mañueco con las Águedas: “Solo enfangan”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asiste al IX Encuentro Provincial de Águedas de Zamora. ICAL

La Junta Electoral Provincial de Zamora ha rechazado la denuncia presentada por el PSOE en relación con la IX Concentración Provincial de Águedas, celebrada el pasado 31 de enero en Bermillo de Sayago, al concluir que no se ha vulnerado ningún principio de igualdad ni de neutralidad política pese a que en ella participó el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, y la consejera de Empleo, Leticia García.

Según recoge la resolución, “la asistencia de cargos públicos a un acto de carácter institucional no supone infracción alguna de la normativa electoral, y en ningún caso se produjo una utilización partidista del evento ni una vulneración de los principios que deben regir durante el periodo electoral”.

Desde el Partido Popular se ha valorado esta decisión como una muestra más de que la denuncia socialista carecía de fundamento.

En este sentido, la cabeza de lista del PP por Zamora, Leticia García Sánchez, ha señalado que “la denuncia del PSOE no tenía ningún fundamento, entre otras cosas porque a ese acto asistieron también representantes socialistas”, lo que, a su juicio, evidencia que el único objetivo era “crear ruido y confusión”.

García Sánchez ha sido contundente al valorar la actitud del PSOE e invitó a los socialistas a centrar su acción política en propuestas y proyectos.

“Yo invito al Partido Socialista a hacer una campaña de ideas, de propuestas, de hablar de Zamora y de Castilla y León, y no de denuncias en los juzgados que no tienen mucho sentido, como se ha visto, pero que solo generan ruido”, afirmó.

Asimismo, lamentó que el PSOE “solo piense en enredar y enfangar el debate político”, en lugar de centrarse en los problemas reales de la ciudadanía y en ofrecer alternativas serias.

Frente a esta forma de hacer política, la candidata popular reafirmó el compromiso del Partido Popular con la gestión y el trabajo institucional.

“Desde el Partido Popular seguiremos trabajando en favor de la gestión, escuchando a los castellanos y leoneses, haciendo propuestas y, en definitiva, trabajando por las personas”, subrayó.

Desde el PP insisten en que la resolución de la Junta Electoral Provincial demuestra que el PSOE recurre a denuncias infundadas como herramienta política, tratando de judicializar la vida institucional ante la falta de argumentos y de proyecto político.

Finalmente, el Partido Popular reiteró su compromiso con una acción institucional transparente, legal y respetuosa, y exigió al PSOE que abandone la estrategia del enfrentamiento permanente y el intento de desprestigiar a las instituciones cuando las resoluciones no respaldan sus denuncias.