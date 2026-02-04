La brecha entre las zonas ‘prime’ y las más asequibles se dispara en Castilla y León: hasta 4.680 €/m² de diferencia

Imagen de la sede de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVa) VTLP

El mercado residencial español continúa su escalada y alcanza nuevos máximos históricos en sus ubicaciones más exclusivas.

Así lo refleja el último Informe de Precios Máximos y Mínimos de la Vivienda 2026, elaborado por Grupo Tecnitasa, que constata una subida media del 13,5 % respecto al año anterior, muy por encima del 5,95 % registrado en la edición previa.

El estudio pone de relieve no solo el encarecimiento de las zonas ‘prime’, sino también la enorme brecha de precios que existe dentro de cada comunidad autónoma entre las áreas más caras y las más baratas, una diferencia que en algunos territorios supera ampliamente los 15.000 euros por metro cuadrado.

En este contexto nacional, Castilla y León destaca por presentar una de las brechas más moderadas entre zonas ‘prime’ y áreas más asequibles, aunque no por ello menos relevante.

Según el informe, el precio máximo se localiza en Valladolid (Centro), con 5.200 €/m², mientras que el mínimo se registra en Ponferrada (La Placa), con 520 €/m².

La diferencia entre ambos extremos alcanza los 4.680 €/m², una cifra inferior a la de comunidades como Madrid, Andalucía o Cataluña, pero que evidencia igualmente la dualidad del mercado inmobiliario regional. Valladolid se consolida como el principal polo de atracción de la inversión residencial de alto valor en la comunidad, mientras que Ponferrada se convierte, además, en la ciudad con el precio mínimo más bajo de todo el estudio a nivel nacional, tras un incremento del 8,3 % interanual.

Desde Tecnitasa explican que esta menor brecha responde a un mercado más contenido y menos tensionado que el de las grandes áreas metropolitanas, aunque advierten de que las capitales regionales están empezando a concentrar una presión creciente de la demanda.

Madrid encabeza el ranking nacional de disparidad, con una diferencia de 19.500 €/m² entre el barrio de Recoletos, donde el precio máximo alcanza los 20.500 €/m², y San Cristóbal de los Ángeles, que se sitúa en apenas 1.000 €/m². Le siguen Andalucía, con 16.590 €/m² de diferencia entre Marbella (Puente Romano) y Jaén (San Felipe), e Islas Baleares, donde Palma muestra una distancia de 15.350 €/m² entre Nou Llevant y Son Gotleu.

Cataluña y País Vasco también reflejan contrastes muy acusados. En Barcelona, el Paseo de Gracia alcanza los 10.900 €/m², frente a los 620 €/m² de Campclar (Tarragona), mientras que en el País Vasco la diferencia entre San Sebastián (Miraconcha) y el eje Bilbao-Barakaldo roza los 8.000 €/m².

Menos oferta

Según Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa, el comportamiento de los precios máximos está directamente relacionado con la escasez de producto en las ubicaciones más demandadas.

“En algunas zonas ‘prime’, los precios más asequibles prácticamente no llegan a ofertarse o permanecen muy pocos días en el mercado”, señala.

Esta situación está provocando un desplazamiento progresivo de la demanda hacia áreas periféricas o municipios del extrarradio, un fenómeno que ya se observa en comunidades como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, y que comienza a replicarse, de forma más gradual, en regiones como Castilla y León.

El informe también detecta ajustes puntuales a la baja en algunos precios mínimos, como en Jaén (-2,6 %), Reus (-1,3 %) u Ourense, donde el descenso acumulado en dos años supera el 5 %, lo que confirma que la tensión del mercado no es homogénea y depende en gran medida de la localización.

En conjunto, los datos confirman que la vivienda en España avanza a dos velocidades, con zonas ‘prime’ que baten récords y amplían la distancia respecto a los barrios y municipios más económicos, incluso en comunidades tradicionalmente más estables como Castilla y León.