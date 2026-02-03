La Aemet avisa: la nieve aparecerá de nuevo en Castilla y León al final de este martes

Dicen que "por San Blas, las cigüeñas verás; y, si no las ves, nieve pisarás”. Pues parece que este año el famoso ave no hace acto de presencia por la Comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de la llegada de nieve y un descenso generalizado de las temperaturas a lo largo de la jornada de este martes 3 de febrero en la Comunidad.

Según las previsiones, las nevadas aparecerán al final del día en la mayor parte del territorio, mientras que en la provincia de Zamora podrían registrarse ya durante las primeras horas de la mañana.

El cielo permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones que serán débiles, aunque localmente podrían alcanzar intensidad moderada. Estas lluvias se extenderán de forma generalizada a partir de la tarde y durante la noche.

La cota de nieve se situará al inicio del día entre los 900 y 1.100 metros, ascendiendo progresivamente hasta alcanzar entre los 1.200 y 1.400 metros.

Las temperaturas experimentarán un descenso notable, con heladas débiles o localmente moderadas en zonas de montaña y heladas débiles y dispersas en la meseta. El viento soplará del suroeste con intensidad moderada.

En cuanto a las temperaturas registradas a primera hora, se ha alcanzado un grado en Soria y Ávila; dos grados en Palencia, León, Segovia y Burgos; tres en Salamanca y Valladolid; y cuatro grados en Zamora.

Las máximas previstas no superarán los nueve grados, que se alcanzarán en León, Zamora y Palencia. Salamanca y Valladolid registrarán ocho grados de máxima, mientras que Ávila, Burgos, Soria y Segovia se quedarán en torno a los siete grados.