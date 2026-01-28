La Junta Electoral de CyL da un tirón de orejas al Ministerio de Educación y suspende un acto previsto en Valladolid

La Junta Electoral de Castilla y León ha acordado suspender el acto de la ministra de Educación, Milagros Tolón, previsto para este miércoles, 28 de enero, en la Feria de Valladolid, tras estimar la denuncia presentada por el Partido Popular (PP), que considera que el evento vulnera la legislación electoral.

El acto, titulado ‘Formación Profesional y Empresa: La Alianza que impulsa el futuro’, fue denunciado por el PP el pasado viernes, 23 de enero, después de que el Ministerio de Educación enviara invitaciones el día anterior a directores provinciales de Castilla y León, jefes de servicio, funcionarios, autoridades y representantes empresariales.

Según el PP, la presencia de Milagros Tolón, dirigente del PSOE y miembro de un partido que concurre a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, convierte el evento en un acto con posible finalidad electoral.

Los populares sostienen que el contenido y el enfoque del encuentro se ajustan a lemas y mensajes ya utilizados por los socialistas, tanto en el documento ‘Gobernar para Transformar’ como en campañas y actos previos sobre Formación Profesional, entre ellos uno celebrado el pasado 15 de enero en Béjar (Salamanca).

Este martes, la Junta Electoral notificó la suspensión del acto. No obstante, el Gobierno, a través del delegado en Castilla y León, Nicanor Sen, ha presentado un escrito de alegaciones en el que defiende el carácter estrictamente institucional del evento y cuestiona la decisión adoptada.

Sen argumenta que la suspensión se basa en una “pretensión sobre un hecho futuro”, al presuponer que se iba a vulnerar la normativa electoral, algo que —según recuerda— la doctrina de la Junta Electoral Central no permite, ya que no le corresponde pronunciarse sobre hechos que aún no se han producido.

Además, subraya que la “simple coincidencia genérica de mensajes” no constituye motivo suficiente para paralizar un acto institucional y que el título del evento no contiene expresiones coincidentes ni similares a las de ningún programa o campaña electoral.

Por su parte, la dirección del PSOE de Castilla y León aseguró que estará “vigilante” y “atenta” ante cualquier acto que programe la Junta o el Ejecutivo autonómico durante la precampaña electoral.

Fuentes socialistas advirtieron de que analizarán con detalle las actuaciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de los consejeros y de otros altos cargos.

Desde el PSOE defendieron el carácter institucional de la visita de la ministra a Valladolid y aseguraron que no estaba previsto realizar balance de gestión ni promoción de logros, prácticas expresamente prohibidas por la normativa electoral. A su juicio, la decisión de la Junta Electoral sienta un precedente que podría derivar en la suspensión de cualquier acto institucional en la Comunidad durante el periodo previo a las elecciones.

“Vamos a mirar con lupa todo lo que se haga”, concluyeron desde el PSOE, al considerar que la Junta Electoral ha actuado sin esperar a que se produzca una infracción concreta.