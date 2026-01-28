Confirmado por la Junta: ayudas de hasta 30.000 euros para prevención de riesgos laborales en empresas y autónomos

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha abierto este miércoles el plazo de presentación de solicitudes de tres líneas de subvenciones destinadas a reforzar la prevención de riesgos laborales y fomentar el bienestar de los trabajadores en Castilla y León.

Las ayudas están dirigidas a autónomos, empresas, comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica legalmente constituidas que cuenten con centros de trabajo en la Comunidad.

Las convocatorias permitirán subvencionar inversiones empresariales orientadas a la mejora de instalaciones, la adquisición de equipos de trabajo más seguros y la implantación de programas de salud y bienestar laboral. En conjunto, las tres líneas de ayuda suman una dotación económica de 4,5 millones de euros.

Las subvenciones cubrirán hasta el 85 % de los gastos subvencionables, con un máximo de 30.000 euros por beneficiario, y se concederán mediante el procedimiento de concesión directa, resolviéndose por orden de entrada de las solicitudes una vez que los expedientes estén completos.

Tres líneas de actuación

La primera línea está destinada a la mejora de los equipos de trabajo y permite subvencionar la adquisición, adaptación o renovación de maquinaria y equipos que incrementen la protección de los trabajadores. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la incorporación de maquinaria con aplicaciones técnicas que minimicen los riesgos laborales, así como equipos que acrediten mejoras en seguridad y salud, como mesas y sillas ergonómicas o periféricos inalámbricos.

La segunda línea se centra en la mejora de los lugares de trabajo, financiando actuaciones que optimicen las condiciones constructivas y ambientales de los espacios laborales.

Se contemplan intervenciones en suelos, aberturas, desniveles, barandillas, tabiques, ventanas, vías de circulación y sustitución de puertas, así como la adecuación de rampas y escaleras.

También se incluyen inversiones en iluminación, mejora de condiciones ambientales en espacios cerrados, creación o reforma de vestuarios, duchas, lavabos, locales de descanso o de primeros auxilios, medidas de protección frente a agentes cancerígenos o mutágenos y adaptaciones específicas para trabajadores con discapacidad.

La tercera línea está orientada al bienestar laboral y a la promoción de entornos de trabajo saludables, con especial atención a la prevención de incidentes cardiovasculares y de trastornos musculoesqueléticos.

En este ámbito se subvenciona la creación de espacios cardioseguros mediante la adquisición e instalación de desfibriladores semiautomáticos (DESA), su mantenimiento técnico y la formación inicial y de reciclaje del personal para su uso.

Además, se financian servicios de bienestar como programas de fisioterapia, psicología, nutrición y dietética, actividad deportiva y terapia ocupacional.

Plazos y tramitación

El plazo de presentación de solicitudes se abre hoy, 28 de enero, y permanecerá abierto hasta el 27 de febrero de 2026. La tramitación deberá realizarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.