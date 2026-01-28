Castilla y León amanece cubierta de nieve por la borrasca Kristin

Zamora cubierta por la nieve con la catedral al fondo

Castilla y León ha despertado este miércoles, 28 de enero, con una estampa plenamente invernal.

La mayoría de las provincias de la Comunidad, entre ellas Zamora y Valladolid como se puede ver en las imágenes, han amanecido cubiertas por un manto de nieve que ha dejado imágenes de gran belleza y que no han pasado desapercibidas para los ciudadanos, muchos de los cuales han compartido escenas del paisaje blanco en redes sociales.

La situación meteorológica está marcada por el paso de la borrasca ‘Kristin’, que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta naranja por fuertes rachas de viento en las provincias de Ávila, Segovia, Soria, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Además, se mantiene aviso verde por acumulaciones de nieve tanto en zonas de montaña como en áreas de la meseta.

Según detalla la Aemet, el principal impacto de ‘Kristin’ en Castilla y León será la intensificación del viento, con rachas muy fuertes que podrían superar los 90 kilómetros por hora y que se extenderán por amplias zonas de la meseta norte.

A ello se suman precipitaciones generalizadas en toda la Comunidad, con una cota de nieve muy baja durante la madrugada y las primeras horas del día, situada entre los 600 y 700 metros.

Las nevadas han sido especialmente significativas en las principales áreas montañosas del centro y norte peninsular, aunque también han alcanzado amplias zonas de la meseta Norte, donde de forma local se podrían superar los cinco centímetros de espesor.

No obstante, a lo largo de la tarde se espera un rápido ascenso de la cota de nieve, lo que relegará las precipitaciones en forma de nieve a zonas de montaña.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el frío también se ha dejado notar desde primera hora. Soria y Ávila registraban cero grados, mientras que León, Palencia, Zamora, Burgos y Valladolid marcaban un grado. En Segovia el mercurio alcanzaba los dos grados y en Salamanca los tres.

Las temperaturas mínimas previstas para hoy oscilarán entre los -1 grados en Soria y León y los dos grados en Salamanca.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera ante la presencia de nieve, hielo y fuertes rachas de viento, especialmente en las zonas más expuestas de la Comunidad.