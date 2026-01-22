Gascón no descarta que Podemos se integre en la candidatura de IU, Equo y Sumar y llama a la “unidad”

Juan Gascón, coordinador de Izquierda Unida Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, ha expuesto las pautas necesarias para una transición energética que beneficie a los municipios de Castilla y León hoy en la sede de la organización en Valladolid.

En el acto han participado representantes del mundo académico y social por la defensa de una transición “renovable y sostenible”.

Gascón no ha descartado hoy que Podemos se pueda integrar en la candidatura en la que están integradas la propia coalición, Verdes Equo y Sumar, y remarcó que “este proceso de unidad es el que siempre hemos defendido desde Izquierda Unida”.

Gascón, antes de intervenir esta tarde en un encuentro bajo el título: ‘Ecosocialismo para cuidar nuestra tierra, en el que también participó la coordinadora de IU en Valladolid, Rocío Anguita, ha confirmado que hay una propuesta para integrar a Podemos

Ha asegurado que, desde la coalición, siempre se “ha querido construir una alternativa desde Castilla y León de toda la izquierda transformadora para ser más potentes. Cuando se planteó en el momento de convocar las primarias abiertas no pudo ser y ahora, por un tema de plazos, parece complicado”.

Además, el coordinador de IU indicó que todavía puede ser posible el acuerdo, “aunque sea de última hora y en el tiempo de descuento”.