Nieve en las carreteras de la provincia de Salamanca

Nieve en las carreteras de la provincia de Salamanca Vicente / ICAL.

La nieve impide circular a camiones y autobuses en dos carreteras de Burgos y de Salamanca

La Dirección General de Tráfico recomienda, además, circular con precaución por varias autovías, tanto de Valladolid como de Burgos y León.

La nieve que ha caído en las últimas horas en Castilla y León mantiene varias carreteras de la red principal en nivel rojo y la DGT prohíbe el paso de camiones y autobuses en la BU-571 en Rio de la Sia; en la BU-574 en Ahedo de las Pueblas.

Además, en SA-233 en la Peña de Francia, y en la DSA-191 en Candelario, también en Salamanca.

Nieve en León.

La Dirección General de Tráfico (DGT), además, recomienda circular con precaución por otras vías afectadas por la niebla en las provincias de Valladolid, Burgos y León, principalmente.

Entre ellas, en la A-62 en Tordesillas, Cigales y Geria (Valladolid); en la A-62 en Estepar (Burgos); en la A-1 (Villarejo, Segovia); A-6, desde Manzanal del Puerto a Villamartín de la Abadía (León): en la A-6 desde Villa-Sanz (Valladolid) a Villalpando (Zamora); y en la A-231 en Carrión de los Condes (Palencia), entre otros.