La nieve impide circular a camiones y autobuses en dos carreteras de Burgos y de Salamanca

Nieve en las carreteras de la provincia de Salamanca Vicente / ICAL.

La nieve que ha caído en las últimas horas en Castilla y León mantiene varias carreteras de la red principal en nivel rojo y la DGT prohíbe el paso de camiones y autobuses en la BU-571 en Rio de la Sia; en la BU-574 en Ahedo de las Pueblas.

Además, en SA-233 en la Peña de Francia, y en la DSA-191 en Candelario, también en Salamanca.

La Dirección General de Tráfico (DGT), además, recomienda circular con precaución por otras vías afectadas por la niebla en las provincias de Valladolid, Burgos y León, principalmente.

Entre ellas, en la A-62 en Tordesillas, Cigales y Geria (Valladolid); en la A-62 en Estepar (Burgos); en la A-1 (Villarejo, Segovia); A-6, desde Manzanal del Puerto a Villamartín de la Abadía (León): en la A-6 desde Villa-Sanz (Valladolid) a Villalpando (Zamora); y en la A-231 en Carrión de los Condes (Palencia), entre otros.