Minuto de silencio en Valladolid, frente al Ayuntamiento.

Minuto de silencio en Valladolid, frente al Ayuntamiento.

Región

Consternación en CyL tras el trágico accidente ferroviario con decenas de muertos en Adamuz: “Es un día muy triste”

Las provincias de la Comunidad han llorado por las víctimas del fatal suceso de este domingo en tierras andaluzas.

Más información: Castilla y León también ha llorado tragedias ferroviarias con víctimas: Torre del Bierzo, Villada o La Hiniesta

Publicada
Actualizada

Consternación en Castilla y León por el accidente ferroviario que se ha producido, en la tarde de este domingo, 18 de enero, en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba y que ha dejado, según la información del Ministerio de Transportes, un total de 39 víctimas, de momento.

Más de 200 efectivos trabajan en el lugar, incluyendo a efectivos de Seguridad Ciudadana, Tráfico, GRS y otras unidades, además de helicóptero y drones.

Estado del tren que descarriló en Villada (Palencia) el 21 de agosto de 2006, pocas horas después del accidente.

Fuentes de la Guardia Civil indicaron que está ya el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística en la zona y se incorpora personal que ya participó en la Dana para proceder a la identificación temprana de los fallecidos, tanto expertos en huellas como de ADN.

A las 12.00 horas de esta mañana de lunes, 19 de enero, se ha celebrado un minuto de silencio en diferentes puntos de Castilla y León.

Entre ellos, frente a las puertas del Ayuntamiento de Valladolid, que ha coincidido en el tiempo con los que se han desarrollado a las puertas de la Delegación del Gobierno y también del Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid, entre otras.

Frente a las puertas del Ayuntamiento de Valladolid se ha guardado un emotivo minuto de silencio roto por aplausos y por el dolor. Tras esto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha querido “transmitir, en nombre de la ciudad de Valladolid, el más sentido pésame a víctimas y familiares tras el guapísimo accidente ferroviario en la provincia de Córdoba”.

“Deseo un pronto restablecimiento para todas las víctimas y heridos en los hospitales de Córdoba. Se han decretado tres días de luto nacional y, lógicamente, ese luto será llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Valladolid. Agradecer a servicios públicos y fuerzas del estado sus servicios que son fundamentales para restablecer la situación”, ha añadido el primer edil.

Carnero ha asegurado que, desde la ciudad de Valladolid, a primera hora, se ha dirigido por correo electrónico al alcalde de Adamuz para transmitirle que “si fueran necesarios recursos, están a su disposición”.

Es un día muy triste para todos los españoles. Hay que estar con las víctimas y, sobre todo, con sus familias”, ha finalizado Jesús Julio Carnero.

Más minutos de silencio y condolencias

Las Cortes de Castilla y León han expresado hoy su “más sincero” pésame a las familias de los fallecidos y ha deseado una pronta recuperación para los heridos del accidente ferroviario.

Además, ha convocado un minuto de silencio, a las 12:30 horas, frente a la sede de las Cortes en Valladolid en memoria de los 39 muertos que se contabilizan hasta el momento.