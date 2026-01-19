Consternación en CyL tras el trágico accidente ferroviario con decenas de muertos en Adamuz: “Es un día muy triste”

Consternación en Castilla y León por el accidente ferroviario que se ha producido, en la tarde de este domingo, 18 de enero, en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba y que ha dejado, según la información del Ministerio de Transportes, un total de 39 víctimas, de momento.

Más de 200 efectivos trabajan en el lugar, incluyendo a efectivos de Seguridad Ciudadana, Tráfico, GRS y otras unidades, además de helicóptero y drones.

Fuentes de la Guardia Civil indicaron que está ya el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística en la zona y se incorpora personal que ya participó en la Dana para proceder a la identificación temprana de los fallecidos, tanto expertos en huellas como de ADN.

A las 12.00 horas de esta mañana de lunes, 19 de enero, se ha celebrado un minuto de silencio en diferentes puntos de Castilla y León.

Entre ellos, frente a las puertas del Ayuntamiento de Valladolid, que ha coincidido en el tiempo con los que se han desarrollado a las puertas de la Delegación del Gobierno y también del Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid, entre otras.

Frente a las puertas del Ayuntamiento de Valladolid se ha guardado un emotivo minuto de silencio roto por aplausos y por el dolor. Tras esto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha querido “transmitir, en nombre de la ciudad de Valladolid, el más sentido pésame a víctimas y familiares tras el guapísimo accidente ferroviario en la provincia de Córdoba”.

“Deseo un pronto restablecimiento para todas las víctimas y heridos en los hospitales de Córdoba. Se han decretado tres días de luto nacional y, lógicamente, ese luto será llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Valladolid. Agradecer a servicios públicos y fuerzas del estado sus servicios que son fundamentales para restablecer la situación”, ha añadido el primer edil.

Carnero ha asegurado que, desde la ciudad de Valladolid, a primera hora, se ha dirigido por correo electrónico al alcalde de Adamuz para transmitirle que “si fueran necesarios recursos, están a su disposición”.

“Es un día muy triste para todos los españoles. Hay que estar con las víctimas y, sobre todo, con sus familias”, ha finalizado Jesús Julio Carnero.

Más minutos de silencio y condolencias

Las Cortes de Castilla y León han expresado hoy su “más sincero” pésame a las familias de los fallecidos y ha deseado una pronta recuperación para los heridos del accidente ferroviario.

Además, ha convocado un minuto de silencio, a las 12:30 horas, frente a la sede de las Cortes en Valladolid en memoria de los 39 muertos que se contabilizan hasta el momento.