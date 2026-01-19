Castilla y León registra su mayor cifra histórica de reclamaciones sanitarias: “Hay luces y sombras”

La sanidad de Castilla y León atraviesa un momento complejo, marcado por un aumento significativo de las reclamaciones sanitarias y una persistente falta de profesionales.

La Comunidad se mantiene como la quinta más denunciada de España, con 858 casos registrados, lo que supone 46 más que el año anterior y un incremento del 8,3%, según los datos ofrecidos por la asociación El Defensor del Paciente.

Se trata, además, de la cifra más alta del recuento histórico, muy por encima de la media de la última década, situada en 734 casos anuales. De este total, 45 reclamaciones corresponden a fallecimientos.

Por provincias, Valladolid encabeza el número de denuncias con 306 casos, seguida de León (202) y Burgos (102). A continuación se sitúan Salamanca (86), Segovia (49), Ávila (40), Palencia (39), Zamora (24) y Soria (10).

En cuanto a centros hospitalarios, los más denunciados han sido el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el Complejo Asistencial Universitario de León, el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Las reclamaciones se concentran principalmente en Cirugía General, seguida de listas de espera, Urgencias, Traumatología y Ginecología y Obstetricia. Precisamente, la lista de espera quirúrgica continúa siendo uno de los principales focos de malestar ciudadano. Actualmente, 25.107 personas aguardan una intervención, con una demora media de 80 días.

No obstante, respecto a 2024 se aprecia una leve mejoría: 4.931 pacientes menos y 20 días de espera reducidos, situándose además por debajo de la media nacional.

Las especialidades con mayor número de pacientes en espera son Traumatología, Cirugía General y Digestiva y Oftalmología, siendo los diagnósticos más habituales las cataratas, la artrosis de rodilla, la hernia inguinal y las deformaciones en los dedos.

Pese a estos datos, el gran talón de Aquiles del sistema sanitario castellano y leonés sigue siendo la falta de profesionales.

En su memoria, la Asociación sostiene que “la sanidad castellana y leonesa está llena de luces y sombras” e invita al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a que “en vez de lamentarse ante el Ministerio de Sanidad y achacar el tropiezo a una cuestión de planificación estatal tendría que preguntarse por qué los profesionales sanitarios se marchan o no quieren ir a trabajar a Castilla y León. ¿Las ofertas de empleo del Sacyl son lo suficientemente atractivas?”, deslizan.

Falta de profesionales

"El Sacyl no logra revertir una situación crítica en la contratación de personal sanitario" apuntan. La escasez de especialistas afecta de forma desigual a los hospitales, faltan otorrinolaringólogos y radiólogos en el Hospital del Bierzo, urólogos y anestesistas en el HUBU y ginecólogos en el Hospital Río Carrión, además de una preocupante carencia generalizada de oncólogos y médicos de familia.

El sector de enfermería se encuentra igualmente desbordado. Su sindicato ha reclamado la incorporación urgente de 4.000 enfermeras, una carencia que ha provocado el cierre de numerosos consultorios rurales, agravando el problema de la atención sanitaria en el medio rural.

Mientras tanto, Castilla y León destina más de 755 millones de euros anuales a Atención Primaria, una inversión que contrasta con las dificultades para retener y atraer profesionales. En este contexto, crecen las críticas hacia la gestión sanitaria y hacia el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a quien algunos sectores reprochan que centre sus quejas en la planificación estatal sin abordar las causas por las que los sanitarios abandonan o rechazan trabajar en la Comunidad.