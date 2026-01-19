Castilla y León también ha llorado tragedias ferroviarias con víctimas: Torre del Bierzo, Villada o La Hiniesta

Estado del tren que descarriló en Villada (Palencia) el 21 de agosto de 2006, pocas horas después del accidente. ICAL

Toda España mira con lágrimas lo sucedido en Adamuz (Córdoba). De momento el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha causado la muerte de al menos 39 personas y es ya el accidente ferroviario más grave en España desde 2013.

Desde lo ocurrido en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Entonces, murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. Desgraciadamente Castilla y León tampoco se libra de estas tragedias.

Desde la posguerra hasta el siglo XXI, varios accidentes han dejado decenas de víctimas y un profundo impacto social, convirtiendo nombres como Torre del Bierzo, Villada o La Hiniesta en sinónimos de dolor y recuerdo.

El 3 de enero de 1944, en plena posguerra, se produjo el que está considerado uno de los peores accidentes ferroviarios de Europa. En el túnel número 20 de la línea Palencia–La Coruña, a la altura de Torre del Bierzo (León), colisionaron un tren correo que viajaba de Madrid a La Coruña, una locomotora que realizaba maniobras y un tren de mercancías cargado de carbón.

El choque provocó un incendio dentro del túnel, agravado por la escasa ventilación y la presencia de materiales altamente inflamables.

Las cifras oficiales de la época hablaron de entre 79 y 87 fallecidos y decenas de heridos, pero durante décadas ha planeado la sospecha de que el régimen franquista ocultó la magnitud real del siniestro.

Muchos historiadores sostienen que las víctimas mortales pudieron contarse por centenares.

El silencio informativo y la falta de investigaciones transparentes convirtieron el accidente en un símbolo de la censura del momento. Años después, la tragedia fue recuperada para la memoria colectiva gracias al cortometraje documental Túnel número 20, dirigido por Ramón de Fontecha y galardonado con el Premio Goya en 2002.

Villada, 2006: el exceso de velocidad

Más de sesenta años después, Castilla y León volvió a vestirse de luto. El 21 de agosto de 2006, un tren Intercity que cubría la línea Vigo–Hendaya descarriló en el cambio de agujas de la estación de Villada (Palencia), pocos minutos antes de las cuatro de la tarde.

El balance fue devastador: siete personas fallecidas, seis en el acto y una días después en el hospital, y 37 heridos.

La escena fue caótica. La locomotora y seis vagones se salieron de la vía; el primer coche impactó violentamente contra un pilar del puente cercano y otros vagones acabaron subidos al andén, atrapando a decenas de pasajeros entre los restos del convoy.

Entre las víctimas mortales se encontraba Julián Campo, primo hermano del entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Las investigaciones posteriores señalaron como causa principal el exceso de velocidad: el tren circulaba a unos 125 kilómetros por hora en un tramo donde no debía superar los 30. En abril de 2010, la justicia condenó al maquinista, José Luis P. G., a dos años de prisión por homicidio por imprudencia grave profesional, además de la inhabilitación para ejercer como conductor de locomotoras.

La Hiniesta, 2020: un paso a nivel mortal

El 2 de junio de 2020, la tragedia volvió a golpear las vías de la comunidad, esta vez en La Hiniesta (Zamora). Un tren Alvia que realizaba la ruta Ferrol–Madrid arrolló a un todoterreno que había caído a la vía desde un paso a nivel.

Accidente de tren en el término municipal de La Hiniesta (Zamora) ICAL

El impacto provocó el descarrilamiento de la locomotora. Fallecieron dos personas: el conductor del vehículo, de 89 años, y un maquinista en prácticas de 32.

A estas tragedias se suman otros episodios menos conocidos, pero igualmente dolorosos, como el ocurrido el 9 de marzo de 2004 en Martín de Yeltes (Salamanca), donde seis jóvenes perdieron la vida y otros tres resultaron gravemente heridos al ser arrollado su vehículo en un paso a nivel sin barreras.