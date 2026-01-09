Nieve en León.

Nieve en León. Campillo / ICAL.

Región

Alerta por nevadas de hasta 5 centímetros en León y por fuertes vientos de 80 km/h en Soria y Burgos

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en estas tres provincias de Castilla y León.

Más información: La nieve cubre varias provincias de Castilla y León: problemas en la red de carreteras y temperaturas de hasta -9,1ºC

Publicada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas para este viernes, 9 de enero, en la provincia de León, entre las 12:00 y las 23:59 horas, en concreto en la Cordillera Cantábrica de León.

La acumulación de nieve en 24 horas podría llegar hasta los 5 centímetros, como han señalado las mismas fuentes. Estas acumulaciones se esperan en la parte oriental de la zona por encima de los 1.200 metros. Un aviso que va a continuar el día siguiente, sábado, 10 de enero.

La nieve ha cubierto Valladolid, sorprendiendo a los ciudadanos a primera hora de este miércoles 7 de enero

La Aemet ha activado también el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la provincia de Burgos. En concreto en la Ibérica de Burgos-Burgos, por rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora con viento del suroeste y oeste.

Un aviso que se ha activado, en la provincia burgalesa, entre las 18:00 horas de este jueves, 8 de enero y el viernes a las 17:59 horas.

Por su parte, en la provincia de Soria continúa activo el aviso amarillo, también por fuertes vientos, activado este jueves 8 de enero y que se alargará hasta las 17:59 horas con rachas, en la Ibérica de Soria-Soria que llegarán a los 80 kilómetros por hora con viento del suroeste y oeste.

En Soria también está activo el aviso amarillo entre las 9:00 horas y las 17:59 de este viernes por fuertes vientos en la Meseta de Soria-Soria, con rachas máximas de hasta 70 kilómetros horas y viento del oeste.

Noche gélida en Castilla y León

La noche ha vuelto a ser fría en la Comunidad. Según la Aemet, Cuéllar (Segovia) ha marcado la temperatura mínima en Castilla y León con -5,4º. Puerto del Pico (Ávila) ha registrado -4,4º y Barco de Ávila, también en la provincia abulense, se ha quedado en los -4,3º.