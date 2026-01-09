Alerta por nevadas de hasta 5 centímetros en León y por fuertes vientos de 80 km/h en Soria y Burgos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas para este viernes, 9 de enero, en la provincia de León, entre las 12:00 y las 23:59 horas, en concreto en la Cordillera Cantábrica de León.

La acumulación de nieve en 24 horas podría llegar hasta los 5 centímetros, como han señalado las mismas fuentes. Estas acumulaciones se esperan en la parte oriental de la zona por encima de los 1.200 metros. Un aviso que va a continuar el día siguiente, sábado, 10 de enero.

La Aemet ha activado también el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la provincia de Burgos. En concreto en la Ibérica de Burgos-Burgos, por rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora con viento del suroeste y oeste.

Un aviso que se ha activado, en la provincia burgalesa, entre las 18:00 horas de este jueves, 8 de enero y el viernes a las 17:59 horas.

Por su parte, en la provincia de Soria continúa activo el aviso amarillo, también por fuertes vientos, activado este jueves 8 de enero y que se alargará hasta las 17:59 horas con rachas, en la Ibérica de Soria-Soria que llegarán a los 80 kilómetros por hora con viento del suroeste y oeste.

En Soria también está activo el aviso amarillo entre las 9:00 horas y las 17:59 de este viernes por fuertes vientos en la Meseta de Soria-Soria, con rachas máximas de hasta 70 kilómetros horas y viento del oeste.

Noche gélida en Castilla y León

La noche ha vuelto a ser fría en la Comunidad. Según la Aemet, Cuéllar (Segovia) ha marcado la temperatura mínima en Castilla y León con -5,4º. Puerto del Pico (Ávila) ha registrado -4,4º y Barco de Ávila, también en la provincia abulense, se ha quedado en los -4,3º.