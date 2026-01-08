Llega la borrasca Goretti a Castilla y León: de aperitivo, fuertes rachas de viento y después ciclogénesis explosiva

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados este jueves varios avisos en Castilla y León por fenómenos meteorológicos adversos, especialmente viento y niebla, aunque la borrasca de frío Francis comienza a perder intensidad y deja una subida generalizada de las temperaturas. Eso sí, ahora es el momento de Goreti.

En concreto, la Aemet ha activado avisos por fuertes rachas de viento en Soria y en el norte de la provincia de Burgos, donde podrían alcanzarse velocidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Según la previsión, estos episodios comenzarán alrededor de las 11.00 horas en ambas zonas.

A estos avisos se suman los de niebla en las mesetas de Valladolid, Palencia, Zamora y Salamanca, especialmente durante las primeras horas de la mañana, lo que está afectando a la visibilidad en numerosos puntos de la red viaria.

En cuanto a la evolución meteorológica, la retirada progresiva de Francis está permitiendo una moderación de las temperaturas mínimas y un ascenso de las máximas en la mayor parte de la comunidad.

A primera hora del día, Palencia es la única provincia con temperaturas bajo cero, con un grado negativo. En Ávila, Burgos, Soria y Valladolid se registran cero grados; en Segovia, León y Salamanca, un grado; y en Zamora, dos grados.

Previsión

La previsión de la Aemet indica intervalos nubosos durante la mañana, con predominio de nubes bajas y un aumento de la nubosidad por el noroeste a lo largo de la tarde. No se descartan precipitaciones en el entorno de la Cordillera Cantábrica y Sanabria, así como alguna lluvia débil al final del día en la Ibérica.

La cota de nieve se situará entre los 1.600 y 1.800 metros, descendiendo hasta los 1.400 metros al final de la jornada. Las temperaturas continuarán en ascenso, más acusado en zonas de montaña, especialmente en el Sistema Central, donde podría ser localmente notable. Las heladas serán débiles, con posibilidad de ser moderadas en zonas altas.

Niebla en carreteras

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recomendado extremar la precaución al volante debido a la niebla en numerosos tramos de carreteras de Castilla y León.

La visibilidad es reducida en varias autovías, como la A-2 en Lodares y Esteras de Medinaceli; la A-1 en Fontioso (Burgos); la A-62 entre Villagonzalo de Pedernales (Burgos) y Villodrigo (Palencia), así como entre Cabezón de Pisuerga y Tordesillas (Valladolid); la A-6 en León, entre Rodrigato de la Obispalía y Manzanal del Puerto, y en Valladolid entre Villavieja y San Esteban del Molar.

Además de la A-231 en León, entre Calzada del Coto y Padilla de Abajo, y en Burgos, entre Citores del Páramo y Tardajos.

También se ven afectadas por la niebla otras vías como la BU-30 en Villacienzo y la N-630 en León. Asimismo, se recomienda circular con precaución por la presencia de hielo en la AV-501 y la AV-932, en la provincia de Ávila, y por nieve en la CL-626, en León.

Finalmente, continúa cerrada al tráfico la carretera DSA-191, en la provincia de Salamanca, a la altura de Candelario, a partir del kilómetro ocho.

Hasta ese punto es obligatorio el uso de cadenas, al igual que en la SA-203 para acceder a la Peña de Francia.