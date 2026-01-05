La Aemet confirma que extiende la alerta naranja por nevadas por la borrasca Francis hasta Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido la alerta por nevadas de nivel naranja a Castilla y León a raíz de la borrasca Francis. Un aviso que se mantendrá durante todo este lunes, 5 de enero, y este próximo martes 6, Día de Reyes.

En concreto, se esperan nevadas de hasta 5 centímetros a partir de cotas de entre 500 y 700 metros para este mismo lunes. La zona que más preocupa a la Aemet, por el momento, es el norte de Burgos. También hay avisos amarillos en la Cordillera Cantábrica en León, en Palencia y en la propia provincia burgalesa.

A partir de mañana, los avisos naranjas se mantendrán en la zona norte de Burgos, mientras que los amarillos se extenderán hasta la meseta y la zona Ibérica de Burgos y la meseta de Palencia. Por otro lado, habrá también alertas amarillas por bajas temperaturas en el sistema central en Ávila y en Segovia, el área Ibérica, el sistema central y la meseta de Soria.

Las alertas por nieve se mantendrán, en su gran mayoría, hasta las 14:59 horas de este 6 de enero, salvo en el caso de la Cordillera Cantábrica en León que se desactivará a partir de las 11:59 horas, previsiblemente.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones en el caso de tener previstos viajes por carretera, además de pedir antes de iniciar el traslado que se consulten el estado de las vías de circulación.

Mientras tanto, el Ministerio ha ampliado el dispositivo invernal a 659 máquinas quitanieves y 126.615 toneladas de fundente para poder así hacer frente a las nevadas en nuestro país.

El aviso naranja en Castilla y León, según la información difundida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se activará a partir de esta noche.