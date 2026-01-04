Carmen, la mujer que lleva haciendo trajes de Reyes Magos 20 años en Ávila: "Es laborioso, exclusivo y artesanal"

Carmen Andueza con uno de sus trajes Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Carmen Andueza es una mujer que nació en Madrid, pero que lleva desde los 9 años viviendo en Ávila. Cuenta con una amplia experiencia en el sector textil y comercial. Da una suma importancia a los detalles y, para ello, busca que sus diseños tengan siempre ese sello de identidad que le hace único, original y de calidad.

Nuestra entrevistada comenzó en el año 1986 su actividad empresarial y, desde entonces, son muchos los proyectos y actividades que ha realizado. Sin parar. Es una persona inquieta que disfruta con su trabajo. Eso se nota.

Uno de los últimos proyectos en los que se ha embarcado ha sido el del diseño de trajes medievales. Una iniciativa que se ha ido consolidando a base de esfuerzo, tanto de documentación, como de elaboración de unos atavíos medievales que son realizados, todos ellos, con tejidos y materiales lo más adaptados a la época.

Para nuestra entrevistada, cada cliente es de suma importancia y siempre se empapa de sus aportaciones y sugerencias. Lo que hace que cada trabajo tenga algo “especial y de superación”, nos confiesa.

Carmen también diseña trajes que son característicos de la Navidad. Entre ellos de Papá Noel, elfos, o el de los Reyes Magos, que tanto seduce a los más pequeños, sobre todo, en las mágicas cabalgatas del 5 de enero.

Casi 40 años con su negocio

“Me defino como una persona constante en mi trabajo. Emprendedora y que tiene bastante criterio. Nací en Madrid, pero llegué muy pronto a Ávila para acabar haciendo lo que más me gusta, diseñar trajes”, afirma Carmen Andueza.

Abrió su tienda, que lleva el nombre de Dedal, en el año 1986. En sus inicios tuvo una parte muy importante de tejidos y el resto eran complementos. La tienda se actualizó a las demandas del cliente y se fueron creando los talleres. Llegaron a tener tres en diferentes puntos de Ávila. En la actualidad queda uno en la calle Milicias.

“Con la tienda llevo 39 años. Diseñando, unos 34. Cada día me esfuerzo, junto a todo mi equipo, en sacar el trabajo adelante. Un equipo que varía en número en función de la época del año y del trabajo a completar”, apunta nuestra entrevistada.

Carmen hace de todo. Desde una falda normal y corriente a un traje de novia o de fiesta. Como apuntábamos en el inicio de este escrito también elabora vestuario de época. Desde un traje de rey o reina a uno de campesino.

Además de todo esto, por si fuera poco, en época navideña también apuesta por diseñar trajes como los de Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres Reyes Magos.

Trajes de Reyes Magos

“Hemos hecho trajes de elfos, de personajes navideños, de Papá Noel, carteros reales, pajes y de los Reyes Magos para diferentes empresas que nos lo han reclamado. También para clientes que llegan a nuestra tienda, indumentarias de pastores, trajes de ángeles y demás. Llevamos haciéndolos 20 años”, confirma nuestra protagonista.

Un traje de los Reyes Magos elaborado por Carmen Andueza Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ha trabajado para diferentes ayuntamientos de la provincia abulense y empresas de animación que le solicitan la elaboración de esos trajes característicos de Melchor, Gaspar y Baltasar.

“Es un traje muy elaborado. Al final, siempre nos piden los de los tres reyes en su conjunto. Eso me lleva un proceso de documentación, primero, de imaginación después, y también de combinar tejidos y colores de cada uno de los personajes. Yo diseño, controlo toda la calidad del trabajo y busco todos los materiales necesarios para confeccionar los trajes que se elaboran en el taller por mi equipo”, añade.

Cuentan además con otros clientes, como empresas de hostelería o grandes superficies que les solicitan sus trabajos por la calidad del resultado. La dedicación y el mimo que ponen Carmen y su equipo es máxima.

“Se puede tardar tres meses, aproximadamente, en hacer los tres trajes de Reyes Magos. Nuestro trabajo es laborioso, exclusivo y artesanal. No tenemos capacidad para hacer 300 trajes. Algunos años hemos hecho varios, otros ninguno”, apunta.

Carmen añade que “el cliente llega con un presupuesto de 5.000, 1.000 o 500 euros y ella adapta los materiales para ofrecerle el mejor traje posible”. También llevan a cabo reparaciones.

Optimista por naturaleza

“Vamos tirando. Este es un empleo que no es estable. Hay temporadas que tenemos más trabajo y otras que menos. Cada vez estamos vendiendo más trajes de boda de temática medieval, que es algo en lo que estamos especializados”, apunta, hablando de su negocio en general.

Cuentan con una amplia colección en su tienda con un total de 400 trajes de época para los que la madrileña de nacimiento, y casi abulense de adopción, ha tenido que afrontar un importante proceso de documentación.

“Todos los trajes son diferentes. Trabajo nos entra. Veo el futuro bien porque nosotros siempre hemos intentado tener un nivel de calidad muy alto. Eso lo ve el cliente que acaba confiando en nosotros”, apunta nuestra entrevistada.

Ella es optimista por naturaleza. Le gusta innovar y conocer nuevos mercados, no solo en otras provincias de España, sino también fuera del país para seguir progresando.

“Hay que sembrar. Trabajar mucho para luego recoger los frutos. Me gusta arriesgar para intentar triunfar”, señala.

Carmen Andueza hará felices a muchos niños que verán a los Reyes Magos con los trajes que ella misma ha preparado.