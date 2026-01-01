Un vino crianza de la Ribera del Duero, elegido el mejor vino de España según los periodistas y escritores

Los miembros de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) han dado a conocer el palmarés de la XVIII edición de los Premios AEPEV a los Mejores Vinos y Espirituosos de España, en una votación a doble vuelta en la que ha participado la mayor parte de sus asociados.

En esta edición, el gran triunfador ha sido Pago de los Capellanes Crianza 2023, perteneciente a la DOP Ribera del Duero, que se ha alzado como el vino más valorado del certamen.

El proceso de selección partió de más de un millar de marcas propuestas en la primera fase del concurso, de las que finalmente llegaron a la votación final 143 vinos y vermús y 71 espirituosos. De entre todos ellos, el crianza de Pago de los Capellanes destacó como el más reconocido por los periodistas y comunicadores especializados.

Por comunidades autónomas, Andalucía se ha consolidado como la región más premiada, con un total de doce vinos y espirituosos galardonados. Le siguen Castilla y León y la Comunidad Valenciana, con seis reconocimientos cada una; Galicia, con cinco; Castilla-La Mancha, con cuatro; y Asturias, Cataluña y La Rioja, con dos premios.

Extremadura y Navarra han obtenido un galardón cada una. En el apartado de espirituosos, también han sido reconocidos productos procedentes de Escocia, Guatemala y México.

Entre los grupos y bodegas más destacados figura Hispano Suizas, que ha logrado premios con sus vinos Impromptu Rosado, Quod Superius Tinto y los cavas Tantum Ergo y Tantum Ergo Rosado. Asimismo, Bodegas Salado, de Umbrete (Sevilla), ha obtenido tres galardones con Finca Las Yeguas, Finca Las Yeguas Bajo Velo y Umbretum Brut Nature. También con tres premios se sitúa Pago de los Capellanes, reconocido además del crianza por Pago de los Capellanes Parcela El Nogal 2021 y O Luar do Sil.

Por denominaciones de origen y específicas, los mayores reconocimientos han recaído en la DOP Ribera del Duero, Cangas, Valdeorras, Utiel-Requena, Cava, Montilla-Moriles, Jerez-Xérès-Sherry, Alicante, Orujo de Galicia y Brandy de Jerez, con dos galardones cada una.

Con un premio figuran Bierzo, Rueda, Cigales, La Rioja DOCa, Almansa, Toro, Pago de la Jaraba, Pacharán de Navarra y la marca privada Corpinnat. Además, nueve marcas premiadas no están adscritas a ninguna DOP ni IGP.