Salida de vía, choque múltiple y vuelco: Ávila, Burgos y Zamora marcan el inicio del año con accidentes

La Policía Local y los Bomberos en Ávila en una foto de archivo

La mañana del 1 de enero de 2026 ha estado marcada por varios accidentes de tráfico en distintas carreteras de Castilla y León, que han dejado a varias personas heridas y movilizado a los servicios de emergencia de la región.

A las 14:39 horas, un hombre de 39 años resultó herido en un accidente de tráfico en el kilómetro 40 de la CL-501, en Mijares (Ávila). El siniestro, una salida de vía con vuelco de un turismo, dejó al afectado consciente pero con dolor de espalda. La Guardia Civil y los servicios sanitarios de Sacyl acudieron para atender al hombre.

A las 15:32 horas, una mujer de 68 años sufrió heridas en un choque que involucró a tres vehículos en el kilómetro 209 de la A-1, sentido Burgos, en Villalmanzo. La intervención de la Guardia Civil y de Sacyl permitió asistirla en el lugar del accidente.

Finalmente, a las 16:03 horas, otra mujer, de 63 años, resultó herida tras el vuelco de su turismo en el kilómetro 467 de la N-122 en Zamora. Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios acudieron rápidamente para prestar atención médica a la afectada.