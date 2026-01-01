El pueblo de Castilla y León que ha vivido la Nochevieja más fría de toda España: uvas con -9,2 grados

La última noche del año se ha despedido con un frío extremo en Castilla y León. Mientras muchos celebraban la llegada del nuevo año, las bajas temperaturas marcaron la madrugada de Nochevieja, dejando registros históricos que situaron a varias localidades de la Comunidad entre las más frías de todo el país.

En concreto, la localidad segoviana de Cuéllar registró la temperatura más baja de España, con 9,2 grados bajo cero, según los datos de la red de control de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este valor se situó por delante de Reinosa (Cantabria), donde los termómetros descendieron hasta los -8,7 grados, y de Martinet (Lérida), que alcanzó los -8,5 grados.

Entre los diez valores más bajos registrados a nivel nacional también se encuentra la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, que marcó 7,7 grados bajo cero.

En cuanto a las temperaturas máximas, las capitales de provincia de Castilla y León se moverán hoy entre los diez grados de Segovia y los tres de León. Salamanca alcanzará los nueve grados, uno más que Ávila y Soria, mientras que Palencia y León no superarán los cuatro grados.

Para mañana viernes se espera una notable subida de las temperaturas, con máximas que oscilarán entre los 14 grados en Segovia y los siete en León.

Además, no se prevén heladas durante la madrugada, lo que supondrá un cambio notable tras la gélida despedida del año.