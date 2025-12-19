El operativo antiincendios que propone CC.OO. para Castilla y León: todo público, 3.000 bomberos y 1.200 agentes

La secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, y el presidente del CES, Enrique Cabero, durante la presentación de las propuestas del sindicato para la gestión de incendios forestales Rubén Cacho ICAL

Ante un verano de 2025 marcado por más de 165.000 hectáreas arrasadas por incendios y el colapso del operativo autonómico, CCOO ha presentado este viernes una propuesta integral para la gestión de los incendios forestales en Castilla y León.

El sindicato advierte que la región se enfrenta a “un escenario de incendios forestales cada vez más frecuentes, extensos y peligrosos, agravado por el cambio climático y por un modelo de prevención y extinción que ha demostrado ser insuficiente”.

La propuesta de CCOO se estructura en dos ejes “indisociables”: un operativo 100% público, profesional y permanente, y una gestión forestal sostenible que reduzca el riesgo y la virulencia de los incendios.

El sindicato apuesta por transformar el actual modelo “mixto y privatizado”, basado en la precariedad laboral y la externalización de servicios, hacia un operativo “100 % público, integrado en el sistema de Protección Civil, operativo los 365 días del año, bien dimensionado, formado y profesionalizado”.

Entre las medidas concretas, CCOO plantea la internalización progresiva de los colectivos externalizados, garantizando que todas las personas que actualmente trabajan en cuadrillas privadas pasen a ser bomberos y bomberas forestales con empleo estable y formación adecuada.

Además, se propone un incremento y reordenación de medios terrestres y aéreos, incluyendo 134 brigadas de extinción de incendios (BEIF), 24 brigadas helitransportadas, 84 bases comarcales, 24 bases aéreas y 30 medios aéreos, con un total aproximado de 3.000 bomberos forestales y 1.200 agentes y celadores de medio ambiente.

CCOO asegura que este modelo no solo es viable, sino que “no supone incremento de gasto público” y, a medio plazo, “lo esperable es que los gastos totales disminuyan”.

Además, el sindicato destaca que “el operativo de Prevención y extinción de incendios forestales es, sin duda, más eficaz para proteger nuestros bosques y nuestro patrimonio natural” y que también garantiza “más seguridad para todos los trabajadores y trabajadoras del operativo”.

Gestión forestal sostenible

El segundo eje de la propuesta se centra en la gestión forestal como herramienta preventiva. CCOO propone, entre otras medidas, “gestión activa del monte, con tratamientos selvícolas preventivos que reduzcan la carga y continuidad del combustible”, fomentando además los aprovechamientos forestales sostenibles y vinculando la política forestal con “empleo estable, fijación de población y desarrollo económico en el medio rural”.

El sindicato apuesta por la implicación ciudadana y la educación ambiental, así como por prácticas como la ganadería extensiva, la heterogeneidad paisajística y la gestión forestal adaptativa al cambio climático. Según CCOO, este enfoque permite “pasar de un modelo reactivo, centrado en apagar incendios, a un modelo preventivo, que actúa sobre las causas estructurales del problema”.