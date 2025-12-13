El PPCyL transmite "esperanza ante el envite más duro" desde el 23F y vaticina que "esto terminará pronto"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura en Ávila la Junta Directiva, junto al presidente del PP provincial, Carlos García, y la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García. Rmestudios ICAL

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado este sábado en Ávila la Junta Directiva del partido, acompañado por el presidente del PP provincial, Carlos García, y la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García.

El acto se ha convertido en una declaración de intenciones de cara a las elecciones de 2026 y en una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz del Senado, Alicia García, ha abierto las intervenciones con un discurso cargado de críticas hacia el Gobierno central, algo que suele hacer en la Cámara Alta, señalando lo que consideró “el peor año de la política española” y un Ejecutivo “rodeado de corrupción y escándalos constantes”.

En su intervención, García ha enumerado una larga lista de casos que, según su visión, evidencian la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez: “Cada hora un caso nuevo, cada día una trama nueva, cada semana una vergüenza mayor y cada mes un gobierno más débil”, señaló.

García se refirió a múltiples ámbitos de corrupción, desde el entorno familiar del presidente hasta casos en el partido, en el gobierno y en las instituciones, incluyendo acusaciones de extorsión, malversación y acoso. "Un gobierno nacido de un pacto corrupto, con un prófugo de la justicia y en un caserío con Otegi, los herederos de ETA", ha afirmado.

Además, ha asegurado que "sanchismo es corrupción, sanchismo es mentira, es abuso de poder, sanchismo es extorsión, sanchismo son cloacas, sanchismo es prostitución, sanchismo es acoso sexual".

Según la portavoz, votar al PSOE equivaldría a respaldar esa situación: “Lo saben los españoles, lo saben incluso sus propios votantes y por eso incluso los medios más afines hablan de cambio de ciclo”, afirmó.

Sin embargo, García también transmitió un mensaje de esperanza y de unidad interna del PP: “Hay alternativa. Hay una alternativa decente, limpia y preparada. Aquí, en Castilla y León, con un presidente serio y solvente, Alfonso Fernández Mañueco, con un gobierno que gestiona, que escucha y que cumple”.

La dirigente destacó la diferencia entre la gestión del PP en la comunidad autónoma y la administración socialista en el Gobierno central, subrayando valores de honestidad y compromiso institucional.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha iniciado su intervención recordando a Luis Árevalo, el alcalde de Aldeasea recientemente fallecido, y resaltó la importancia de “construir” en política.

Según Mañueco, España atraviesa uno de los momentos más críticos de su democracia, marcado por la corrupción y la descomposición del gobierno central: “Estamos viendo cómo este gobierno, en su desesperación, trata de minar, asediar y debilitar las instituciones del Estado”, señaló.

El presidente autonómico defendió la fortaleza de las instituciones y la justicia española frente a la crisis política y los escándalos: “La democracia va a triunfar ante este ataque. La verdad se está abriendo camino frente a la mentira”, aseguró, en un mensaje que mezcla alerta con confianza en el sistema.

Tercera de España

Tras la denuncia de la gestión central, Mañueco presentó un balance exhaustivo del trabajo del PP en Castilla y León. Destacó logros en sanidad, educación, servicios sociales y empleo, así como avances en PIB, producción industrial y exportaciones, y subrayó la gestión de impuestos históricamente bajos.

Entre los hitos mencionados se incluyen la unidad de radioterapia en Ávila, el hospital de día oncohematológico, el helicóptero medicalizado y los centros de salud locales.

En el ámbito de transporte e infraestructuras, Mañueco subrayó medidas impulsadas por el PP, como el autobús gratuito mediante la tarjeta Bustil, y prometió ampliar beneficios, incluyendo bonificaciones en peajes, siempre que se logre aprobar una nueva mayoría en los próximos presupuestos tras las elecciones. En el sector agroalimentario y ganadero, destacó el buen estado de la cabaña y la industria local, aunque anunció medidas preventivas frente a problemas como la peste porcina africana y la caza de jabalíes.

El acto también sirvió para reforzar el mensaje electoral del PP. Mañueco apeló a la movilización de afiliados y simpatizantes para asegurar una mayoría en las elecciones autonómicas de marzo y preparar el camino para las generales, con el objetivo de que Alberto Núñez Feijóo llegue a Moncloa.

“Lo nuestro es cumplir. Cumplir con Ávila, cumplir con Castilla y León. Y para ello necesitamos una gran mayoría en las próximas elecciones”, afirmó.

Ambos dirigentes han deseado felices fiestas y alentando a los asistentes a comprometerse activamente con el proyecto del PP. “Cada uno de los que estéis aquí debe dar un paso al frente. Es nuestra responsabilidad, desde aquí al mes de marzo, sumar voluntades y construir un futuro mejor para Castilla y León y España”, concluyó Mañueco.