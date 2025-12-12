La Junta, rotunda ante los escándalos de acoso sexual en el PSOE: "Da lecciones de feminismo y oculta los casos"

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo Miriam Chacón / ICAL.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se ha referido, en la mañana de este viernes, 12 de diciembre, a la polémica por la dimisión de Javier Izquierdo y a los presuntos casos de acoso sexual en el seno del PSOE.

El socialista, senador por Valladolid y secretario de Estudios y Programas de los socialistas, comunicaba en la noche de ayer a su partido que dejaba su acta en la Cámara Alta y su cargo en la Ejecutiva Federal del partido para “afrontar otras tareas profesionales y personales”.

En un comunicado, a través de su cuenta de X, no hacía referencia alguna a esta denuncia por presunto acoso sexual y afirmaba que “seguro que habrá quien lo haga mejor”.

“El PSOE siempre quiere dar lecciones de feminismo y oculta los casos. No apoya a las víctimas y las deja a su suerte”, ha asegurado el portavoz de la Junta de Castilla y León ante los medios de comunicación.

Ha añadido que estos presuntos casos de acoso sexual en el seno del partido socialista “competen a otros” y que desde la Junta de Castilla y León están “centrados en hacer bien las cosas”.

“Queremos cumplir con las tareas que nosotros tenemos encomendadas para contribuir a que España funcione mejore. Abstraernos de la realidad difícil que afrontamos en el día a día y ofrecer servicios públicos de calidad para favorecer al crecimiento económico”, ha añadido Carriedo.

Todo, finalizando con un: “Esto es lo que nos compete”.

Isabel Blanco, "consternada"

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, mostró hoy en Valladolid su “consternación” con las informaciones relacionadas con las denuncias contra dirigentes del Partido Socialista por comportamientos inadecuados hacia las mujeres.

Antes de inaugurar la jornada 'Historia Social Única. La innovación tecnológica al servicio de las personas de Castilla y León', Blanco trasladó “todo el apoyo” y “todo el cariño” a las mujeres socialistas que han sido “acosadas” por sus compañeros tu partido.