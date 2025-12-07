Mañueco, contra todos en el penúltimo pleno de legislatura: balance, autonomía leonesa o el pacto en Valencia, a debate

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un pleno de las Cortes Rubén Cacho ICAL

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, se va a enfrentar en el próximo pleno de las Cortes de esta semana a la oposición que con varias cuestiones sobre la mesa como la autonomía leonesa, la valoración del pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana o los cumplimientos durante esta legislatura.

La socialista Patricia Gómez le planteará “si ha cumplido con Castilla y León” y Pablo Fernández, de Unidas Podemos, le solicitará que haga un repaso de estos cuatro años. Además, Vox le pedirá una valoración sobre el pacto de PP y Vox en la Comunidad Valenciana y Luis Mariano Santos (UPL) llevará el debate sobre la autonomía de la Región Leonesa.

Así se puede ver en el orden del día de este próximo pleno que está previsto para el 9 y 10 de diciembre tras ser fijado por la Mesa, tras ser oída la Junta de Portavoces.

La sesión va a arrancar con la comparecencia de Mañueco para dar explicaciones sobre la 'trama eólica' a petición del Grupo Socialista.

De esta forma, la comparecencia de Fernández Mañueco es el primer punto del orden del día del próximo pleno de la cámara, el penúltimo de la legislatura, que comenzará el martes a las 16.30 horas y continuará durante la jornada del miércoles, a partir de las 09.30 horas.

A continuación, tras fijar posición los grupos, arrancarán las preguntas de control al presidente y los consejeros.

En ese sentido, los socialistas preguntarán por el coste total de la extinción de los incendios de este verano, la “precariedad” laboral del personal informático, la actividad científica de universidades y centros públicos de investigación, la remisión de documentación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la apertura de alguna investigación por incumplir la compatibilidad entre el sector público y el privado en Sacyl, las políticas de “segregación escolar” y la venta “ilegal” de bienes de los conventos.

Vox, en cambio, se centra en el Pacto Verde Europeo, la soberanía energética, la posición de la Junta sobre la inmigración “ilegal” y la eliminación de las “restricciones ideológicas” que impiden la gestión de los montes.

Desde UPL-Soria Ya preguntarán por la pobreza y exclusión social, la “terrible” bajada de afiliados a la Seguridad Social en Soria y el desprendimiento en la iglesia de Villasayas. Además, Pedro Pascual, de Por Ávila, planteará la mejora de la comunicación del Valle del Tiétar con la capital abulense y Francisco Igea se referirá a los últimos premios de la Fundación Atapuerca.

A continuación, se debatirán dos interpelaciones en materia fiscal y tributaria de Vox y sobre el reto demográfico de los socialistas. También el orden del día recoge dos mociones sobre transporte sanitario de UPL-Soria Ya y sobre economía del PSOE.

Finalmente, el Grupo Socialista plantea dos proposiciones no de ley, una para pedir a la Junta que adopte medidas relacionadas con la gratuidad de libros de texto y el material curricular obligatorio, y otra sobre vivienda, mientras el PP también llevará otra iniciativa sobre este asunto para lograr la derogación de la ley nacional y para que el Gobierno afronte la peste porcina.