Blanco asegura que "solo el PP defiende el espíritu" de la Transición, "frente a los partidos que buscan separar"

Nuevas Generaciones del Partido Popular de Zamora celebra el Día de la Constitución Española con un acto público. Participan la coordinadora autonómica de Acción Política del PPCyL, Isabel Blanco; el presidente provincial, José María Barrios, y el secretario de la organización juvenil, Tomás Gestoso. JL Leal / ICAL.

Isabel Blanco, la coordinadora del PP de Castilla y León, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y también consejera de Igualdad de Oportunidades, ha afirmado este sábado, 6 de diciembre, que “solo el PP defiende el espíritu de la Transición".

Además, ha añadido de forma clara, que lo hace “frente a otros partidos que buscan, de manera permanente, el enfrentamiento, el ruido y separar a los españoles”, afirmando que desde su partido “trabajamos todos los días para mejorar la vida de las personas que viven en Castilla y León y en España”.

Blanco ha participado en el acto de Nuevas Generaciones Zamora para celebrar los 50 años desde el inicio de la Transición y con motivo del Día de la Constitución en tierras zamoranas.

Apuesta y defensa por la Constitución

Blanco ha incidido en que los ‘populares’ “creemos plenamente en esta Constitución y avalamos plenamente la Constitución que nos dimos hace 47 años” y añadió que: “Apuesta por la igualdad de oportunidades entre los españoles, por el derecho a la educación, la sanidad y la libertad de expresión. Es referente y vamos a seguir defendiéndola y aplicándola”.

En la plaza de Castilla y León, en Zamora capital, es donde Isabel Blanco ha expresado sus ideas en el acto que ha celebrado Nuevas Generaciones del PP en la capital Zamorana.

En el acto ha estado acompañada por el presidente provincial del PP de Zamora, José María Barrios. También por el secretario de Nuevas Generaciones del PP de Zamora, Tomás Gestoso, así como con la presencia de parlamentarias como la diputada nacional Elvira Velasco y la senadora Natalia Ucero, entre otros representantes públicos.

En el acto se han repartido ejemplares de la Constitución y se han leído varios artículos de la Carta Magna.