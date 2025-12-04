La Junta retira el proyecto de ley de violencia de género tras un nuevo bloqueo del PSOE para dialogar

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. M. Chacón ICAL

La Junta de Castilla y León ha decidido este jueves retirar el proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, que se encontraba en tramitación parlamentaria, tras constatar que el PSOE había anunciado su voto en contra y rechazaba continuar en la ponencia en la que se debatían las enmiendas.

La renuncia se produjo horas antes de la reunión prevista de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, en la que se iban a votar las enmiendas parciales y el texto final.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que el Ejecutivo autonómico se ha visto obligado a adoptar esta decisión “ante el anuncio formulado por el PSOE de oponerse al texto y eliminar cualquier posibilidad de consenso”.

Además ha recordado que el proyecto había sido pactado “en el marco del Diálogo Social y con numerosas asociaciones”, y que el presidente Alfonso Fernández Mañueco ya había expresado su voluntad de aprobar la ley con “el máximo consenso posible”.

Hay que recordar que Mañueco, también en Cortes durante la última sesión, pidió un "diálogo" para aprobar esta ley. Sin embargo, el PSOE, como ya ocurriera con los Presupuestos o con la ley para ayudas tras los incendios, bloqueó la negociación.

Carriedo subrayó que el texto se presentó en enero de 2025 y que desde entonces se celebraron siete ponencias parlamentarias, que, según dijo, representan un proceso “suficiente de diálogo”.

Sin embargo, según el portavoz, la semana pasada el PSOE comunicó mediante un escrito su renuncia a continuar en la ponencia, así como su “voto en contra” del proyecto si no se aceptaban íntegramente sus más de 100 enmiendas, consideradas por el grupo socialista como “líneas rojas”.

La viceportavoz del PSOE, Nuria Rubio, había advertido el miércoles que su grupo no apoyaría la norma si no se incorporaba una parte sustancial de sus enmiendas, y el grupo socialista no asistió a la última reunión de la ponencia.

Pinza Vox y PSOE

El portavoz de la Junta señaló además que Vox ya había anunciado previamente su rechazo a la ley. “El voto de Vox más el del PSOE conforman la mayoría necesaria para derribar este proyecto de ley presentado por la Junta de Castilla y León”, afirmó.

Carriedo insistió en que “los que tienen que dar explicaciones son quienes han renunciado al diálogo”, acusando al PSOE de haber entrado “en una deriva de bloquear todo: presupuestos, decretos y también este proyecto”. Negó que se tratara de un simple desacuerdo técnico y reiteró que los socialistas presentaron un escrito comunicando que no asistirían a más reuniones y que solo apoyarían el texto si se aceptaban todas sus enmiendas.

“No podemos permitir una ley sin consenso”

El portavoz defendió que la retirada es la opción “más acertada” dada la falta de apoyos y la necesidad de que una ley de este tipo cuente con el mayor respaldo político posible. “No podemos permitir que una ley aprobada en su día con consenso ahora se haga sin él”, afirmó, en referencia a la ley vigente desde 2010, que seguirá aplicándose.

Carriedo aseguró que la Junta mantiene su compromiso de volver a presentar la ley en el futuro: “Tras las elecciones, y con otra mayoría parlamentaria, intentaremos sacarla adelante, porque creemos que es una buena ley”.

El portavoz concluyó que, pese a la amplia negociación con asociaciones, colectivos y grupos políticos desde enero, el Parlamento “ha dicho que no”, y recalcó que la responsabilidad de explicar este rechazo corresponde a los grupos que se opusieron.

El anteproyecto, aprobado el 9 de enero por el Consejo de Gobierno, tipifica nuevas formas de agresión como la digital y tecnológica, la vicaria o la de segundo orden, y completa la red de atención y protección con los centros de crisis ‘Atiendo’. De acuerdo a los informes que lo acompañan, su aplicación supondrá un coste total de 14,26 millones de euros al año.