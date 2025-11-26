Mañueco acusa a PSOE y Vox de "zancadillear" inversiones "récord" de 160 millones de euros para Valladolid

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa junto al presidente provincial del PP, Conrado Íscar, en un acto con interventores y apoderados del PP de Valladolid. En la imagen, junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la diputada Mercedes Cantalapiedra Rubén Cacho Ical

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al PSOE y a Vox de poner "palos en las ruedas y zancadillas al futuro de esta tierra", mientras que en frente está su propuesta de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) que contemplan inversiones de "récord" de 160 millones de euros en Valladolid.

Así lo ha expuesto esta tarde de miércoles en el espacio La Granja de Valladolid, donde ha participado en un acto con interventores y apoderados del PP de Valladolid acompañado del presidente provincial del partido, Conrado Íscar, y el alcalde de la ciudad del Pisuerga, Jesús Julio Carnero.

Se trata de una de las distintas paradas que Mañueco ha ido realizando en todas las provincias de Castilla y León, para presentar el proyecto del PP a la militancia con el objetivo de trasladar su intención, que es hacer que la Comunidad "esté entre las tres mejores de España para vivir".

Ha insistido en que en la Junta de Castilla y León pueden "presumir y sacar pecho por la gestión" mientras otros están "sólo en el ruido de frases vacías, de gestos sin fondo, que confunden la verdad y la mentira".

En este sentido, ha vuelto a marcar la "obligación y responsabilidad" de que en el PPCyL han de "ofrecer algo distinto" que busque "dignificar la esencia de lo que significa gobernar: servir a las personas, transformar la realidad y rendir cuentas".

Todo ello mientras en frente están el PSOE y Vox Castilla y León, siendo estos últimos los que "se fueron del Gobierno y dejaron su trabajo sin hacer, los que dejaron tirados a trabajadores, autónomos, agricultores o ganaderos".

Para Mañueco, el partido de Santiago Abascal "no está hecho para la gestión" y les ha tachado de "incapaces", además de acusarles de estar "juntos de la mano" con el PSOE.

El objetivo de convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades autónomas viene motivado por la creencia de Mañueco de que "lo merecen nuestros jóvenes, que buscan oportunidades, nuestras familias, que necesitan estabilidad, y quienes levantan cada día la persiana de su negocio, trabajan su tierra, enseñan en un aula o cuidan de los demás".

En este sentido, cree que los presupuestos son el "primer paso real" hacia esa meta, y ha lamentado que el interés del PSOE es "sostener los despropósitos de Sánchez", mientras que el de Vox es "atacar al PP". "Los dos tienen el mismo objetivo, torpedear los presupuestos de Castilla y León", ha apuntado.

Sin embargo, ha reiterado que son "buenos" presupuestos porque duplican el bono nacimiento, incrementan el infantil, contemplan el nuevo bono para autónomos, la bonificación de peajes, planes para la ganadería, aumentan el operativo antiincendios o una subida del 80% a lo destinado para vivienda.

Centrándose en Valladolid, ha destacado que los presupuestos contemplaban un aumento del 17% en las inversiones en la provincia, es decir, una "cifra récord" de más de 160 millones de euros.

"Con importantes recursos para polígonos industriales que atraigan empresas, para infraestructuras agrarias, para centros educativos y sanitarios, instalaciones deportivas, vivienda y ayudas a las familias y también a los jóvenes para emanciparse", ha zanjado.