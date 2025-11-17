Mañueco anuncia nuevos robots quirúrgicos para tres hospitales: “Hace años era un sueño, hoy ya es una realidad”

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la primera jornada ''Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica'', una vez finalizado el coloquio ‘Desafíos y Oportunidades de la cirugía robótica. Una visión global’. Lucía Burón Cabrero ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado este lunes la primera jornada “Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica”, tras la celebración del coloquio 'Desafíos y oportunidades de la cirugía robótica. Una visión global'.

Durante su intervención en Palencia, Fernández Mañueco ha subrayado la ambición de la Comunidad por situarse entre las tres mejores regiones de España para “vivir, formar una familia y trabajar”, destacando que el sistema de salud de Castilla y León es actualmente el segundo mejor valorado del país.

“La clave es seguir poniendo al paciente en el centro de todas las políticas sanitarias”, ha afirmado.

El presidente ha destacado el esfuerzo conjunto de profesionales y del Gobierno regional, junto con la inversión presupuestaria, como factores que han permitido a Castilla y León consolidarse entre las comunidades con sanidad de vanguardia.

“Hacemos las cosas con menos ruido y más nueces: gratuita, de calidad, poniendo la tecnología al alcance de todos los profesionales y pacientes que lo necesiten”, ha señalado.

El presidente ha destacado que la Junta de Castilla y León ha puesto ya a disposición 11 robots quirúrgicos en todas las áreas de salud, con una inversión de 12 millones de euros, y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico dotará progresivamente con esta tecnología a los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos, y Medina del Campo, en Valladolid, además de incorporar un segundo robot en el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el de Salamanca.

En la Comunidad, 327 profesionales cuentan con la acreditación necesaria para utilizar esta tecnología, y las intervenciones con cirugía robótica se han multiplicado por siete en los últimos años.

Sólo en 2025 se superarán las 2.000 operaciones realizadas con esta técnica, y más de 5.000 pacientes han sido intervenidos con éxito desde su implantación.

La implantación de la cirugía robótica en todo el territorio es fruto de la apuesta del Ejecutivo autonómico por impulsar un modelo de asistencia sanitaria más innovador, preciso y seguro para todos los ciudadanos. En este sentido, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León dispone de más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional, un indicador que refleja el salto cualitativo que la Comunidad ha experimentado en los últimos años.

En materia de cirugía robótica, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León ha pasado de contar con cuatro a once equipos, distribuidos en todas las áreas de salud, y que más de 320 profesionales están acreditados para su manejo.

Hasta la fecha, 5.000 pacientes se han beneficiado de esta tecnología, que permite intervenciones más precisas, seguras y con mejores tiempos de recuperación.

El presidente avanzó que la Comunidad continuará invirtiendo en nuevos equipos en localidades como Miranda de Ebro, Aranda, Medina del Campo, así como en centros de referencia como Río Hortega y Salamanca, consolidando una sanidad innovadora respaldada por Big Data, inteligencia artificial y exoesqueletos.

Asimismo, destaca que la Junta destinará 181 millones de euros a incorporar más equipos de alta tecnología sanitaria, con un aumento previsto en los presupuestos de 2026, que permitirá inversiones en todas las provincias. “Lo que hace años era un sueño, hoy es una realidad”, concluye Fernández Mañueco.