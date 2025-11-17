Castilla y León reprocha al Ministerio de Igualdad que oculte datos sobre los fallos en el Sistema Cometa

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la Conferencia Sectorial de Igualdad

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco ha reclamado hoy transparencia al Ministerio de Igualdad por los fallos ya conocidos del Sistema Cometa, herramienta clave para el seguimiento y protección de mujeres víctimas de violencia machista en riesgo.

Blanco ha denunciado tras la Conferencia Sectorial de Igualdad que la ministra Ana Redondo ha vuelto a referirse a estos fallos como "incidencias técnicas" sin aportar más datos.

La consejera de Familia ha recordado que el Ministerio de Igualdad ya reconoció dos incidencias de Cometa. Uno se produjo a finales del pasado año. El otro se registró hace escasos días. Blanco ha señalado que los errores ya eran conocidos por las comunidades y que aún no se ha explicado su alcance real.

Por ello, la vicepresidenta ha insistido en que las mujeres deben sentirse protegidas y seguras. Una sensación que, a su juicio, "no está garantizada" mientras persistan los fallos del sistema.

Blanco ha recalcado que para recuperar la confianza es imprescindible ofrecer información detallada y actuar con total transparencia.

En el mismo encuentro se ha votado un punto decisivo sobre el reconocimiento de mujeres víctimas de agresiones sexuales para recibir ayudas estatales. Varias comunidades han trasladado su desacuerdo con el procedimiento administrativo propuesto. Advirtieron de que puede generar "inseguridad jurídica" para las víctimas.

Castilla y León ha optado por abstenerse en la votación. Blanco ha explicado que la decisión buscaba "no perjudicar a las mujeres víctimas de agresiones sexuales" que esperan acceder a las ayudas. Y ha insistido en que la prioridad es no bloquear su acceso a los recursos.

La vicepresidenta de la Junta ha indicado también que el orden del día incluyó información sobre el comité de crisis por asesinatos machistas y sobre el anteproyecto de ley de violencia vicaria.

Blanco ha asegurado que la Junta seguirá exigiendo claridad al Ministerio y pondrá "todos los medios y todos los recursos" para garantizar la seguridad de las mujeres.