Ayudas de hasta 3.000 euros para obtener permisos de conducción de las clases C y D para camión y autobús en CyL

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que regula la concesión directa de subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para obtener permisos de conducción de las clases C y D para camión y autobús.

Unas ayudas que se dirigen a aquellas personas que, estando en disposición del título de Técnico de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, estén cursando el segundo año del título. También para los que dispongan del Certificado de Aptitud Profesional para conducción de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

Todo para los que se matriculen en una autoescuela para obtener el permiso de conducción C o D, con la posibilidad de obtener también el permiso B, teniendo que obtener en todo caso uno de estos dos últimos.

Estas subvenciones financiarán tanto la obtención de estos permisos de conducción, como las tasas de examen, de expedición del permiso y gastos derivados del examen psicotécnico necesario para su obtención.

El presupuesto total previsto para estas ayudas es de 500.000 euros y serán compatibles con otras ayudas destinadas a la obtención de estos permisos.

Plazos

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto y los beneficiarios dispondrán de un año para la obtención de los permisos subvencionados desde su concesión, prorrogable hasta 6 meses más por causas justificadas.

Las solicitudes se atenderán por orden de presentación, siguiendo el modelo tradicional de concurrencia simple. No obstante, se establece un orden de prioridad para las solicitudes, indicando que se dará preferencia a aquellas personas que dispongan del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera; en segundo lugar, los que hayan cursado el primer curso de este título; y, en tercer lugar, los que dispongan del CAP.

Cabe señalar que en la redacción del proyecto de Real Decreto se han tenido en cuenta gran parte de las aportaciones realizadas durante las fases de consulta y audiencia pública.

Plan Reconduce

Este programa de ayudas forma parte del Plan Reconduce, puesto en marcha por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y destinado a promover la captación de talento y de nuevos conductores profesionales para el sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros.

Recientes estudios de la Comisión Europa han puesto de manifiesto la demanda de medio millón de conductores profesionales en la UE. Trasladando estas cifras a nuestro país, en España se requieren unos 30.000 conductores de camión y en torno a 4.700 conductores de autobús.

Entre las medidas llevadas a cabo por el Ministerio, se incluye la campaña digital destinada a visibilizar la profesión y las grandes salidas profesionales que tiene.