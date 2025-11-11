Llega la borrasca Claudia a CyL: alerta amarilla en seis provincias por fuertes vientos de hasta 80 km/h

La Aemet ha activado la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora para este miércoles, 12 de noviembre. Rachas que podrían llegar, en algún punto, a los 80 kilómetros por hora.

En Ávila la alerta está activada en el Sistema Central entre las 10 y las 17:59 horas, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h de viento con componente sur.

En Burgos, se ha activado la alerta en la Cordillera Cantábrica entre las 10:00 y las 17:59 horas. También se podrían llegar a los 80 km/h, mientras que se ha activado también el aviso en la Meseta burgalesa en las mismas horas con rachas de hasta 70 km/h.

En lo que tiene que ver con la provincia de León, se ha activado el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica de 00:00 a 23:59 horas con rachas máximas de viento de hasta 80 km/h y en la Meseta leonesa de 10 a 17:59 horas con rachas de hasta 70 km/h.

En la provincia de Palencia se ha activado el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica, de 00:00 a 23:59 horas con rachas de hasta 80 km/h.

En Salamanca, el aviso está activo, en la Meseta, entre las 10:00 y las 17:59 horas con rachas de hasta 70 km/h igual que en el Sistema Central de la provincia.

En la de Zamora, la alerta amarilla está programada en Sanabria de 00:00 a 14:59 horas con rachas de hasta 80 km/h y en la Meseta de Zamora de 10:00 a 17:59 horas con rachas de hasta 70 km/h.