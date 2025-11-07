Las auditorias en Castilla y León mejoran y aumentan un 10%: “No es una carga, es una inversión”

El presidente del Colegio de Economistas, Juan Carlos De Margarida, y Rodrigo Cabrejas, Economista y Auditor. M. Chacón ICAL

¿Auditar o no auditar? Esa es la cuestión para muchas empresas que se ven en esta tesitura. Pues bien, esta mañana de viernes en Valladolid se ha debatido para poner en valor el papel de los auditores en la transparencia y el crecimiento empresarial.

La Agrupación Territorial Sexta de Valladolid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, en colaboración con el Registro de Economistas Auditores (REA) del Consejo General de Economistas y el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), ha celebrado este viernes la XV Jornada de la Auditoría de Castilla y León

Se trata de un encuentro que reunió a profesionales del sector para reflexionar sobre los retos y la relevancia de la auditoría en la economía actual.

El presidente de la Agrupación Territorial Sexta, Rodrigo Cabrejas, ha destacado durante su intervención que el sector “vive un momento positivo en España”.

En 2024, la facturación por honorarios de auditoría en España se ha acercado a los 1.000 millones de euros, con un crecimiento del 9,94 % respecto al año anterior. “Seguimos contribuyendo a la mejora de la información financiera”, ha señalado Cabrejas.

Además ha recordado que un reciente estudio realizado junto a la Universidad de Zaragoza demuestra que “las empresas auditadas presentan una información contable de mayor calidad, incluso en contextos complejos como la crisis del COVID”.

En el ámbito regional, Cabrejas ha apuntado también la evolución positiva en Castilla y León, donde los informes favorables han crecido en 10 puntos porcentuales en los últimos años, pasando del 64 % en el periodo 2015-2016 al 74 % en 2021-2022.

“Todavía nos queda recorrido, pero el papel de los auditores es esencial. Aportamos calidad en nuestro trabajo, ayudamos a que las empresas mejoren y crezcan. Las grandes beneficiadas de nuestra labor son las pymes, porque facilitamos su crecimiento, la mejora del control interno y de la gestión de riesgos”, ha afirmado.

Cabrejas ha insistido en que la auditoría “no debe verse como una carga, sino como una inversión”. “Ayudamos a las empresas a mejorar su rentabilidad y su sostenibilidad a largo plazo”, añadió.

Margarida: "Vivimos tiempos muy cambiantes"

Por su parte, el presidente de Ecova, Juan Carlos Margarida, ha puesto el acento en la formación y adaptación digital de los auditores ante un entorno global cada vez más incierto.

“En estas jornadas se busca fortalecer el conocimiento, las competencias y las habilidades digitales de los auditores”, ha explicado.

“Vivimos tiempos muy cambiantes a nivel socioeconómico e internacional, con guerras, nuevas formas de gobernanza y una inseguridad jurídica que hace que los controles de auditoría sean determinantes para generar confianza entre inversores, accionistas y ciudadanos”, ha añadido.

Margarida también ha reflexionado sobre la gestión del talento y la convivencia intergeneracional dentro del sector. “Nos encontramos con una confluencia de hasta cuatro generaciones: desde los profesionales veteranos hasta la generación Z, que aporta una visión digital y actualizada.

Por ello, “es fundamental combinar la experiencia con los nuevos conocimientos técnicos, financieros y contables, así como con las habilidades personales y los valores éticos que deben guiar nuestra profesión”, ha señalado.

El presidente de Ecova ha subrayado que esta jornada “es un encuentro intergeneracional que garantiza que las cosas se están haciendo bien” y que, en última instancia, “contribuye a la estabilidad económica y al mantenimiento del estado del bienestar”.