Mañueco acusa al PSOE y Vox de tener el mismo objetivo: "Torpedear el futuro de Castilla y León"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,ha acusado este miércoles al PSOE y Vox de tener el mismo objetivo: "torpedear los presupuestos y el futuro de nuestra tierra".

En su discurso durante la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Soria, Mañueco ha asegurado que ambos partidos "fingen estar enfrentados" cuando, en su opinión, "acaban siempre unidos atacando al Partido Popular, votando lo mismo y utilizando la misma estrategia".

Según ha explicado el también presidente de la Junta, "el PSOE tiene un interés claro, que es amparar los despropósitos de Sánchez, y Vox tiene otro, seguir atacando al PP".

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente del PP de Soria, Benito Serrano Concha Ortega Ical

Mañueco ha explicado que, frente a ese "ruido", el Partido Popular representa la "gestión útil y eficaz" en Castilla y León. "Aquí somos de menos ruido y de más nueces", ha afirmado, recalcando el nuevo lema de su formación en la precampaña electoral y en alusión a los resultados de su Gobierno en la Comunidad.

El presidente del PPCyL ha recordado que en los últimos años "Castilla y León ha dado pasos de gigante", destacando que la comunidad es "primera en educación, segunda en sanidad, primera en dependencia y en cuidado de mayores, y también en políticas sociales".

También ha añadido que en 2024 lideró "el crecimiento industrial y de exportaciones, con más gente trabajando que nunca y con los impuestos más bajos de la historia".

Mañueco ha asegurado que la ambición es el motor de su política para la Comunidad. "Solo quien tiene ambición es capaz de transformar la realidad. En Soria y en Castilla y León no nos rendimos nunca", ha afirmado. Y ha añadido que el objetivo del PP es situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades de España para vivir, trabajar y formar una familia".

Unos presupuestos "ambiciosos"

Mañueco también ha tenido un momento para hablar de los presupuestos autonómicos para 2026, de los cuales ha asegurado que son "la expresión de esa ambición colectiva". De estos ha recordado algunas de las principales medidas: el doble del bono nacimiento, un aumento del bono infantil, nuevas ayudas para autónomos, más recursos para la agricultura y la ganadería, y un incremento del 80% en vivienda.

Mañueco ha recalcado especialmente "la educación gratuita de 0 a 16 años" y la puesta en marcha de "diez helicópteros medicalizados, uno por provincia y un décimo en el Bierzo".

En tono más local, el presidente del PPCyL ha detallado que los presupuestos tendrán para Soria "una cifra récord de más de 104 millones de euros", con inversiones en los hospitales Santa Bárbara y Virgen del Mirón, en los centros de salud de Soria Norte, Burgo de Osma, Almazán y San Leonardo, y en centros educativos de La Merced y Golmayo.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al presidente del PP de Soria, Benito Serrano; y la consejera de Educación, Rocío Lucas Concha Ortega Ical

Mañueco también ha querido recordar otras inversiones cumplidas en la provincia, como la unidad satélite de radioterapia, el centro de FP de Pico Frentes o la restauración de la concatedral de Soria. "Son compromisos que vamos cumpliendo y que son palancas para transformar la realidad", dijo.

"Moverse y mojarse"

En su intervención, Mañueco ha apelado directamente al orgullo de los cargos municipales del PP y a su papel para animar a los ciudadanos en su apoyo al partido. "El éxito de este proyecto depende de todos vosotros. Tenéis que demostrar que ejercéis vuestro poder y vuestra fuerza en el territorio, que se escuche nuestra voz en todas las casas y en todas las plazas", ha reclamado a sus afiliados.

Además, el presidente del Partido Popular en Castilla y León ha pedido implicación y constancia a sus alcaldes, concejales y diputados provinciales: "Os pido que os mojéis, que os mováis, que lo hagáis a base de bien, todos sin excepción. El éxito será nuestro éxito y depende de todos nosotros", ha solicitado.

Mañueco cerró su discurso apelando al sentimiento de partido y a la unidad interna: "Todos nos podemos sentir muy orgullosos de ser del Partido Popular de Soria y del Partido Popular de Castilla y León. Pues que se sepa y que se note. Viva Soria, viva Castilla y León y viva España".