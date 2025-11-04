Castilla y León afronta un brusco cambio del tiempo en los próximos días: Aemet alerta en varias provincias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes una jornada marcada por el viento del sur y suroeste, flojo en general pero con intervalos moderados y rachas fuertes o muy fuertes en zonas de montaña del norte durante la segunda mitad del día.

El ambiente otoñal se intensificará en las próximas jornadas, con la llegada de una vaguada y una masa de aire frío a partir del jueves, lo que provocará un descenso generalizado de las temperaturas y un tiempo más inestable.

No se descartan nevadas significativas en cotas altas de los Pirineos y, de forma más leve, en zonas montañosas del norte peninsular.

El miércoles será el día más lluvioso de la semana. Un frente activo recorrerá la península de oeste a este, dejando precipitaciones casi generalizadas que podrán ser intensas en Castilla y León, Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía.

En la comunidad castellano y leonesa se esperan acumulados de entre 30 y 50 mm en el oeste, especialmente en áreas de León, Zamora y Salamanca, acompañados de viento con rachas que podrían superar los 70 km/h en zonas elevadas.

Descenso

El jueves 6 se presenta con un ambiente más frío y variable. Los cielos permanecerán muy nubosos y se prevén chubascos irregulares a lo largo del día, con viento moderado del oeste. Las temperaturas bajarán de forma notable: las máximas rondarán los 13 °C, mientras que las mínimas caerán hasta los 4 °C.

El viernes 7, aunque no se esperan grandes precipitaciones, la estabilidad no estará garantizada. Se prevén nuevos chaparrones dispersos, sobre todo en el noroeste, donde un nuevo frente atlántico volverá a dejar lluvias. Las temperaturas se mantendrán frescas, con máximas de unos 12 °C y mínimas cercanas a 4 °C.

De cara al fin de semana, la situación tenderá a mejorar ligeramente. El sábado 8 alternarán las nubes y los claros, con temperaturas algo más suaves —alrededor de 13 °C de máxima y 2 °C de mínima—, aunque no se descarta algún chubasco débil en el norte de la comunidad.

El domingo 9 y el lunes 10 apuntan a una tregua meteorológica, con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas máximas que se situarán entre 13 y 14 °C, mientras que las noches seguirán frías, con mínimas cercanas a los 4 °C. No obstante, los modelos apuntan a que por el Atlántico podrían seguir llegando nuevos frentes húmedos en el arranque de la próxima semana.