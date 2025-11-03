El pueblo de Castilla y León que luchará por la iluminación navideña de Ferrero Rocher: es famoso por sus manzanas

Es ya toda una tradición, pero esta vez viene con novedades. Por primera vez, la marca de bombones ha seleccionado un pueblo por cada Comunidad Autónoma, dando la oportunidad a 17 localidades de competir por convertirse en el escenario más luminoso y navideño del país.

Así, Medina de Pomar será el pueblo encargado de representar a Castilla y León en la nueva edición de la reconocida campaña ‘Juntos Brillamos Más’ de Ferrero Rocher, que este año celebra su duodécima edición iluminando con su característico resplandor dorado rincones únicos de toda España.

Entre ellas, destaca la histórica Medina de Pomar (Burgos), que llevará el espíritu castellano y leonés a esta iniciativa que combina tradición, encanto y solidaridad.

“Pasear por las calles del Casco Histórico de Medina de Pomar es rodearse literalmente de arte”, señalan desde Ferrero Rocher. Conocida como la “ciudad de las manzanas”, Medina de Pomar invita a descubrir su Alcázar de los Condestables, sus miradores y monumentos, que mantienen intacta la belleza de siglos pasados.

Un entorno que, con la luz dorada de Ferrero Rocher, promete transformarse en un verdadero cuento navideño.

La iluminación, símbolo de la llegada de la Navidad, pretende llenar de magia los pueblos españoles, recordando el brillo dorado que caracteriza a los bombones Ferrero Rocher, presentes en tantos hogares durante estas fechas.

Los rivales de Medina

En esta duodécima edición de “Juntos Brillamos Más”, Ferrero Rocher ha seleccionado a un pueblo por cada comunidad autónoma para competir por convertirse en el escenario más luminoso de la Navidad española.

Los diecisiete pueblos que forman parte de esta iniciativa son Albaida en la Comunidad Valenciana, Altafulla en Cataluña, A Guarda en Galicia, Balmaseda en el País Vasco, Bullas en Murcia, Cómpeta en Andalucía, Consuegra en Castilla-La Mancha, Cudillero en Asturias, Fuente del Maestre en Extremadura.

San Vicente de la Barquera en Cantabria, Sant Llorenç des Cardassar en las Islas Baleares, Santo Domingo de la Calzada en La Rioja, Tejeda en las Islas Canarias, Torrelaguna en la Comunidad de Madrid, Viana en Navarra y Graus en Aragón.

El proceso de selección se desarrollará en cuatro fases de votación popular a través de la página oficial de la marca (www.ferrerorocher.com/es/es).

Solo cinco pueblos pasarán la primera ronda, y tras sucesivas eliminaciones, el pueblo ganador se anunciará el próximo 15 de diciembre.