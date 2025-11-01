Aemet alerta: aviso amarillo por lluvias durante toda la tarde de este sábado en dos provincias de Castilla y León
La Comunidad se prepara para un nuevo día con precipitaciones constantes que mantendrán el ambiente húmedo.
Castilla y León se prepara para un día marcado por precipitaciones constantes que mantendrán la comunidad en un ambiente húmedo durante toda la jornada de este sábado, 1 de noviembre.
Según el perfil oficial de la región, no se esperan claros prolongados y la lluvia será la protagonista del día.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos por lluvias en las provincias de Salamanca y Ávila, vigentes durante toda la tarde.
En cuanto a las temperaturas, las máximas se situarán alrededor de los 17 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 5 °C en localidades como Soria y los 10 °C en Ávila o Valladolid.
El pronóstico aconseja precaución a la población. Desde el servicio de emergencias 112 se recuerdan una serie de recomendaciones para minimizar riesgos: revisar tejados y bajadas de agua, eliminar acumulación de escombros, tierra u hojas que puedan obstruir el paso del agua hacia alcantarillado o cunetas.
Tener preparada una linterna o velas; alejarse de las orillas y cauces de ríos, barrancos y torrentes; y, si se circula en coche, no cruzar vados ni estacionar junto a ríos o barrancos.
Los ciudadanos que deban salir de casa deben llevar paraguas y extremar la precaución, especialmente en las zonas con aviso activo.
La combinación de lluvias persistentes y temperaturas suaves deja un escenario típico de otoño en Castilla y León.