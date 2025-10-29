Mañueco asegura que la mujer es el futuro de CyL: "Estoy muy orgulloso, sois la vida de nuestros pueblos"

El presidente de la Junta de Castilla y León asegura que el futuro de la comunidad autónoma se "escribe con M de mujer y con R de rural". Alfonso Fernández Mañueco ha clausurado esta tarde en Salamanca la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural.

Ante cerca de 2.000 mujeres llegadas desde 150 municipios de la provincia de Salamanca, Mañueco ha manifestado sentirse "muy orgulloso de las mujeres rurales de Salamanca y de Castilla y León". Añadió que "sois la vida de nuestros pueblos".

El presidente de la Junta considera que el futuro de Castilla y León está en manos de las mujeres. Ha recordado como en la comunidad autónoma "trabajan más mujeres que nunca antes en nuestra historia". El paro femenino en la región está por debajo del 10%, según las cifras recogidas en la EPA del tercer trimestre. También que la mitad de los emprendedores de la región son mujeres y ha subrayado como Castilla y León es líder en las explotaciones agrarias de titularidad compartida de toda España.

"Vuestras ideas y vuestra inteligencia son ahora más necesarias que nunca". Mañueco cree que las mujeres "sois la voz del futuro" y no solo las guardianas de las tradiciones.

Además, ha recordado emocionado como "en los momentos más difíciles sacáis vuestro coraje y demostráis que sois valientes y tenaces. Sois ese ancla que hace que se mueva el mundo en vuestro y en vuestro territorio".

Por todos estos motivos, el presidente de la Junta ha remarcado el compromiso del gobierno autonómico con las mujeres. "Estamos y estaremos siempre a vuestro lado". Así ha terminado una breve intervención animando a todas las mujeres a que desarrollen su proyecto de vida en Castilla y León. "Seguid adelante y cumplid vuestros sueños que serán nuestros sueños".

Esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Rural ha comenzado con una mesa redonda en la que cuatro mujeres han relatado su experiencia y cómo consideran que su labor ayuda al desarrollo económico de la provincia. Moderado por la periodista Ana Hernández se escuchó el testimonio de la periodista Marian Vicente, la diseñadora de moda Fely Campo, la dinamizadora social Pilar Duque y la responsable de la residencia de mayores de Ledesma, Berta Garduño.

El encuentro ha estado organizado por la Diputación de Salamanca. Su presidente, Javier Iglesias, ha asegurado que "la igualdad y el feminismo son compromisos rurales". Este acto iba a haberse celebrado en un pueblo de Salamanca, pero la alta participación de mujeres obligó a trasladarlo hasta el Recinto Ferial de la capital charra.