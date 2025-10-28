El juego en Castilla y León: 60 millones a las arcas, 2.000 empleos al año y cambios legales para 2026

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado hoy en Palencia el 18º Congreso de Juego de Castilla y León, un foro nacional para el debate sobre el juego privado presencial en España.

En su intervención, el consejero ha destacado el peso económico y social de una actividad que en la comunidad agrupa a más de 450 empresas, genera 2.000 empleos directos y aporta más de 60 millones de euros anuales a las arcas autonómicas.

Ante cerca de 300 representantes de Administraciones Públicas y empresas del sector, González Gago ha subrayado que el juego “es una actividad empresarial legítima, generadora de riqueza y empleo, que opera bajo una regulación estricta y garantista”.

El consejero ha defendido el modelo castellano y leonés como un ejemplo de equilibrio entre libertad de empresa, control administrativo y responsabilidad social.

Según los datos aportados, Castilla y León mantiene un sector del juego “plenamente normalizado, socialmente integrado y responsable”, fruto de un diálogo constante entre Administración, empresarios y organizaciones sociales.

Este modelo permite un desarrollo moderado y controlado de la actividad, con mecanismos efectivos de prevención frente al juego problemático.

El Gobierno autonómico basa su política en dos ejes: la protección de los consumidores y la seguridad jurídica de las empresas.

En este marco, la comunidad cuenta con una regulación completa que abarca casinos, bingos, salones, apuestas y máquinas recreativas, garantizando un entorno estable y previsible para los operadores.

Futuro

Durante el congreso, González Gago repasó también los avances normativos más recientes. Entre ellos, destacó el Decreto 3/2025, que moderniza la regulación de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, reduciendo cargas administrativas y reforzando la seguridad jurídica.

Asimismo, mencionó el Decreto 4/2025, que crea la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable, órgano encargado de coordinar las políticas de prevención y tratamiento del juego problemático en cumplimiento de la Ley del Juego de 2024.

De cara al futuro, la Junta trabaja en la elaboración de un Reglamento sobre publicidad, patrocinio y promoción del juego y las apuestas, que establecerá límites claros en materia publicitaria y reforzará la protección de los colectivos más vulnerables.

Además, se revisarán los reglamentos de los distintos subsectores para adaptarlos a la nueva ley y asegurar la coherencia del marco normativo.