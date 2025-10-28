El juego en Castilla y León: 60 millones a las arcas, 2.000 empleos al año y cambios legales para 2026
Luis Miguel González Gago ha inaugurado hoy en Palencia el 18º Congreso de Juego anunciando que la Junta trabaja en la elaboración de un Reglamento sobre publicidad, patrocinio y promoción del juego y las apuestas.
Más información: Las Cortes aprobarán la Ley del Juego en el pleno de la próxima semana con el voto en contra del Grupo Mixto y la incógnita del PSOE
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado hoy en Palencia el 18º Congreso de Juego de Castilla y León, un foro nacional para el debate sobre el juego privado presencial en España.
En su intervención, el consejero ha destacado el peso económico y social de una actividad que en la comunidad agrupa a más de 450 empresas, genera 2.000 empleos directos y aporta más de 60 millones de euros anuales a las arcas autonómicas.
Ante cerca de 300 representantes de Administraciones Públicas y empresas del sector, González Gago ha subrayado que el juego “es una actividad empresarial legítima, generadora de riqueza y empleo, que opera bajo una regulación estricta y garantista”.
El consejero ha defendido el modelo castellano y leonés como un ejemplo de equilibrio entre libertad de empresa, control administrativo y responsabilidad social.
Según los datos aportados, Castilla y León mantiene un sector del juego “plenamente normalizado, socialmente integrado y responsable”, fruto de un diálogo constante entre Administración, empresarios y organizaciones sociales.
Este modelo permite un desarrollo moderado y controlado de la actividad, con mecanismos efectivos de prevención frente al juego problemático.
El Gobierno autonómico basa su política en dos ejes: la protección de los consumidores y la seguridad jurídica de las empresas.
En este marco, la comunidad cuenta con una regulación completa que abarca casinos, bingos, salones, apuestas y máquinas recreativas, garantizando un entorno estable y previsible para los operadores.
Futuro
Durante el congreso, González Gago repasó también los avances normativos más recientes. Entre ellos, destacó el Decreto 3/2025, que moderniza la regulación de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, reduciendo cargas administrativas y reforzando la seguridad jurídica.
Asimismo, mencionó el Decreto 4/2025, que crea la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable, órgano encargado de coordinar las políticas de prevención y tratamiento del juego problemático en cumplimiento de la Ley del Juego de 2024.
De cara al futuro, la Junta trabaja en la elaboración de un Reglamento sobre publicidad, patrocinio y promoción del juego y las apuestas, que establecerá límites claros en materia publicitaria y reforzará la protección de los colectivos más vulnerables.
Además, se revisarán los reglamentos de los distintos subsectores para adaptarlos a la nueva ley y asegurar la coherencia del marco normativo.