José Luis Ulibarri, acusado en el juicio de Gürtel, reconoce los delitos de fraude fiscal y blanqueo

La Audiencia Nacional ha abierto este lunes en San Fernando de Henares el último capítulo judicial del caso Gürtel, y con él ha regresado a primera línea uno de los nombres más reconocibles de la trama: el empresario burgalés José Luis Ulibarri, con intereses tanto en el sector de la construcción como en el de los medios de comunicación, que forjó un imperio empresarial con base en Ponferrada.

Ulibarri figura entre los veinte de los veinticinco acusados que han decidido reconocer los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales atribuidos al entramado liderado por Francisco Correa y Pablo Crespo.

Con este movimiento, los acusados buscan una rebaja de las penas que solicita la Fiscalía, que en el caso del empresario ascienden a 14 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental continuada y blanqueo de capitales.

El juicio, que cierra la macrocausa dividida en trece piezas, aborda el dinero que la red corrupta obtuvo entre 1998 y 2009 mediante sobornos a cargos del Partido Popular en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones públicas.

No es la primera vez que Ulibarri opta por admitir su implicación.

En abril de 2022 ya fue condenado a un año y medio de prisión en la pieza de Boadilla del Campo, tras confesar su participación en cinco delitos —entre ellos prevaricación, fraude y tráfico de influencias—, lo que le permitió reducir significativamente la pena y evitar su ingreso en prisión.

En esta nueva vista, la Fiscalía mantiene sus duras peticiones para los principales cabecillas del entramado: 77 años de cárcel para Correa y Crespo, las más elevadas de la causa. Ulibarri, por su parte, vuelve a acogerse a la vía de la confesión, una estrategia que ya le resultó eficaz en el pasado y que pretende ahora repetir ante el tribunal de la Audiencia Nacional.