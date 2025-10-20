Intur y AR-PA vuelven como una oportunidad de "sumar recursos e impulsar la cohesión territorial y el desarrollo" de CyL

AR-PA Turismo Cultural y la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) 2025 regresan un año más a Valladolid. Será de forma simultánea entre el próximo 13 y 16 de noviembre, una vez que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, haya presentado las ediciones de este año con el objetivo de ambas citas marcado en "sumar recursos e impulsar la cohesión territorial y el desarrollo económico".

Acompañado por el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, Santonja ha destacado que lo que se pretende es posicionar a Castilla y León "como referente del patrimonio, el turismo y la cultura". La apuesta conjunta se llevó a cabo por primera vez desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte el pasado año y este 2025 contará con esa continuidad.

La primera jornada se dedicará a los profesionales del sector. Mientras tanto, la Junta estará presente en Intur 2025 con la premisa de demostrar el liderazgo en patrimonio mundial, turismo rural y enoturismo, impulsando a Castilla y León y su turismo haciendo hincapié en la diversidad de recursos naturales, enogastronómicos y culturales.

El stand de la Comunidad contará con 447 metros cuadrados en el pabellón 2 de las instalaciones y con un gran escenario donde se llevarán a cabo presentaciones de productos y proyectos autonómicos, de los Patronatos Provinciales de Turismo y de las marcas de calidad de turismo de Rutas del Vino, Castilla y León y Posadas Reales.

Estas últimas dispondrán de una zona destacada en el stand. También habrá un espacio para la enogastronomía, con la colaboración de la Federación regional de Hostelería y de las Rutas del Vino de la Comunidad.

Durante el transcurso de Intur se desarrollarán distintas presentaciones y degustaciones gastronómicas con productos de calidad de Castilla y León, ofreciéndose a los visitantes. Además, habrá actividades de dinamización, como la realidad virtual que abrirá las puertas de forma distinta y creativa de uno de los museos de la Consejería, el de la Siderurgia y la Minería de Sabero.

Asimismo, como apoyo a la comercialización turística, desde la Junta se colabora un año más en Intur Negocios, la parte profesional del evento que se celebrará el 13 de noviembre en el pabellón 1.

Dicha cita tendrá reuniones de negocios agendadas entre los turoperadores turísticos nacionales e internacionales y empresarios del sector, Intur B2B, y también una jornada de formación y debate sobre la realidad turística actual, las nuevas formas de venta y comercialización de los destinos y los desafíos actuales, Intur Talks.

Por otro lado, AR-PA Turismo Cultural, feria organizada por la Junta, llega "consolidando esta nueva etapa y reafirmando el perfil profesional, social, innovador y el foro de debate que siempre ha caracterizado a esta feria".

La imagen de este año apoyará especialmente al Espacio Cultural y Natural de Las Médulas como lugar vivo de intercambio, colaboración e innovación. Más de 300 metros cuadrados dotados con toda clase de servicios y equipamientos acogerán la actividad congresual, expositiva y de encuentro, según ha destacado el consejero.

Santonja ha relatado que el tema central de esta cita versará sobre la 'Inteligencia Artificial y Patrimonio Cultural', respondiendo a la necesidad de explorar cómo esta nueva tecnología transforma la gestión, conservación, valorización y difusión del patrimonio cultural.

Para ello, AR-PA Turismo Cultural impulsa la utilización de nuevas tecnologías en la promoción y preservación del patrimonio cultural, en la gestión de la oferta cultural y en la promoción del turismo, propiciando espacios para demostrar soluciones innovadoras.

Una parte importante de AR-PA es la dirigida a la educación y sensibilización sobre el valor de la cultura, del patrimonio cultural y su impacto en la identidad cultural, así como a la promoción del turismo sostenible, mostrando estrategias que respeten y preserven el patrimonio y presentando modelos de turismo cultural que integren a las comunidades locales y favorezcan su desarrollo económico.

A lo largo de tres días se llevará a cabo un intercambio de buenas prácticas en gestión, mostrando ejemplos de gestión sostenible en proyectos culturales, artísticos, patrimoniales y turísticos y promoviendo el uso de recursos de manera eficiente y responsable. El objetivo es vincular el patrimonio cultural con la sociedad, impulsando su conocimiento, función educativa, uso y disfrute. A su vez, pretende contribuir al desarrollo económico, fortaleciendo el sector empresarial y profesional.

Por ello, esta convocatoria reunirá a empresas, instituciones, fundaciones, asociaciones, universidades y profesionales del sector, ofreciendo un espacio único para compartir proyectos, generar sinergias y explorar el papel transformador de las tecnologías emergentes en la conservación, gestión y difusión del patrimonio.

El recinto ferial albergará más de 67 stands expositivos, entre otros el de Telefónica, una de las principales empresas tecnológicas de España. Además, tendrán presencia entidades como IPCE, ARESPA, Fundación Edades del Hombre, Fundación Las Médulas, Tresminas, Fundación Atapuerca, Real Fábrica del Vidrio, Zamorarte, Artsburgensis, entre otras.

Congreso Internacional

Un año más, AR-PA contará con un Congreso Internacional que en esta ocasión se centrará en aquellos bienes del Patrimonio Histórico y Arqueológico que se encuentran más alejados de los grandes núcleos de población y, por lo tanto, con más dificultades de comunicación que los entornos urbanos y con una gestión más compleja.

El consejero ha señalado que "se propone reflexionar y debatir entre especialistas y sociedad en torno a los problemas que plantean los yacimientos o monumentos remotos a la hora de conservarlos, estudiarlos y darlos a conocer. Para ello contaremos con un grupo de investigadores de gran prestigio que se han enfrentado a estos problemas a lo largo de su carrera profesional. Cada uno aportará sus reflexiones sobre las preguntas planteadas y se propondrá un debate sobre la generación de conocimiento, la misión y la visión de los investigadores y de los gestores culturales que realizan su trabajo".

El título del Congreso AR-PA 2025 será 'En mitad del campo'.

Otra novedad de esta convocatoria será la Startup Competition AR-PA Turismo Cultural 2025, organizada por Artgonuts con el impulso de AR-PA, cuyo objetivo es reconocer y dar visibilidad a proyectos emprendedores y empresas emergentes que están transformando el ámbito del patrimonio cultural a través de tecnologías innovadoras como inteligencia artificial, realidad aumentada, análisis de datos, conservación digital o nuevas formas de mediación cultural.

También está prevista la celebración del VIII Curso Accesibilidad y Patrimonio, patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, como colaboración en el proyecto de innovación docente Arquitectura Accesible de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y el Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid. Los asistentes a AR-PA Turismo Cultural 2025 también podrán admirar una parte representativa de la colección de armaduras y cascos de época renacentista aparecidos en las excavaciones acometidas a principios de este año en el Palacio de Avellaneda, en Peñaranda de Duero.

El consejero ha concluido con el deseo de colaboración con instituciones públicas y privadas, empresas y profesionales para establecer acuerdos e intercambios institucionales y profesionales y agradeciendo el trabajo de todas las instituciones, empresas y profesionales que colaboran para que este evento sea posible.