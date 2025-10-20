Una funcionaria asegura que Rafael Delgado era el filtro final para autorizar parques eólicos: “Revisaba cada expediente”

Rafael Delgado, ex viceconsejero y ex secretario general de la Consejería de Economía durante el juicio R. Valtero ICAL

Rafael Delgado sigue estando en el punto de mira del juicio por la trama eólica. El exviceconsejero de Economía y exsecretario general de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León revisaba personalmente todos los expedientes de parques eólicos antes de concederles la autorización definitiva.

Así lo ha asegurado este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid una funcionaria que trabajó varios años como administrativa en dicha consejería y que dependía directamente de Delgado, principal acusado en la conocida como ‘trama eólica’.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, la testigo, María del Carmen del Barrio, ha explicado que su labor consistía en presentar al exviceconsejero los expedientes procedentes del Ente Regional de la Energía (EREN) para su revisión final.

Ha añadido que elaboraba un documento Excel con un listado cronológico en el que figuraban las fechas de entrada y autorización de cada parque eólico. “Él revisaba cada expediente antes de firmar”, declara.

Además subrayando que en ocasiones Delgado devolvía algunos proyectos por supuesta falta de documentación, aunque “ninguno se aparcó definitivamente”.

Durante su testimonio, la funcionaria ha apuntado que el exviceconsejero “ejercía como filtro final” del proceso administrativo, decidiendo cuáles de los proyectos avanzaban a la firma del consejero del ramo, Tomás Villanueva, y cuáles quedaban pendientes de revisión.

Su declaración refuerza la tesis de la Fiscalía, que investiga un supuesto entramado de comisiones ilegales de más de 80 millones de euros obtenidas entre 2000 y 2015 por cargos de la Junta y empresarios.

La jornada de hoy, que apenas ha durado hora y media, ha contado con tres declaraciones. Entre ellas, la de Carlos Plaza, exdirector financiero de Industrias San Cayetano, quien reconoció que la empresa entró en el negocio eólico “sin experiencia y sin valorar riesgos”.

Plaza confirma que la compañía recibió un préstamo de Iberdrola, posteriormente devuelto por San Cayetano Wind, la sociedad creada para participar en ese mercado.

También compareció la que fuera secretaria personal de Delgado, cuyo testimonio resultó poco relevante al no recordar con claridad los hechos ocurridos durante su etapa en la Consejería, hasta el punto de que el juez le ha tenido que recordar que estaba bajo juramento.

El juicio por la ‘trama eólica’, que se celebra desde el pasado 15 de septiembre, continuará mañana a partir de las 9:30 horas con la declaración de nuevos testigos.