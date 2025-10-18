Castilla y León denuncia la "hipocresía" del PSOE: gobierna en Castilla-La Mancha y no hay abortos en centros públicos

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha cargado este sábado contra la "hipocresía" del PSOE porque en algunas comunidades autónomas donde gobierna, como es el caso de Castilla-La Mancha, no hay ningún centro público donde se realice la interrupción voluntaria del embarazo. En cambio, esta prestación está disponible en cuatro hospitales de Castilla y León. "Primero, tienen que mirarse en ellos mismos antes de venir a mirar a los demás", ha afirmado.

Preguntado por la proposición no de ley (PNL) que el Grupo Parlamentario Socialista llevará al Pleno de las Cortes de la próxima semana de apoyo de la Junta al Gobierno para blindar en la Constitución el derecho al aborto, aseguró que en Castilla y León se cumple "toda" la Ley del Aborto de 2010, "desde el primer al último artículo", por lo que se respeta el derecho de la mujer a abortar. Con todo, ha asegurado que es necesario "conjugar" todos los artículos de la ley, incluido el que habla de la objeción de conciencia de los profesionales.

Cribado del cáncer de mama

El consejero se ha pronunciado también acerca de la demanda de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para la puesta en marcha de una auditoría urgente en toda España tras los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama en Andalucía y ha señalado que la Comunidad envía, desde hace años, datos al Ministerio de Sanidad y a la Red Nacional de Cribados.

Tras la inauguración del II Congreso Internacional de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico-Memorial Miguel Ángel Galán, que se celebra este fin de semana en Valladolid, subrayó que Castilla y León tiene un programa "enormemente consolidado" de cribados de cáncer de mama, que además abarca a más población que el del Sistema Nacional de Salud, al cubrir desde los 45 a los 74 años, y cumple con todos los requisitos de la Estrategia Nacional contra el Cáncer.