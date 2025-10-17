Del aula a la dirección financiera: la historia de Elena Álvarez y cómo la FP puede cambiarlo todo

La Formación Profesional no solo abre la puerta al mercado laboral. También puede ser el punto de partida hacia puestos de alta responsabilidad. Así lo demuestra Elena Álvarez, una de las personas clave en la dirección financiera del Grupo Aspasia.

Su relato personal es también una reivindicación de la FP como camino sólido y estratégico hacia el liderazgo empresarial.

Álvarez, que comenzó su formación en ciclos de FP antes de cursar Económicas, repasa en la entrevista su evolución académica y profesional hasta llegar a liderar la estrategia financiera de una de las compañías referentes en formación para el empleo en España.

"La FP me dio herramientas reales y visión práctica. Fue una base firme que me acompañó incluso en la universidad", explica durante la conversación.

A lo largo del episodio, la directiva desmonta algunos de los prejuicios más persistentes sobre la FP. "A veces se ve como una opción menor, pero es una formación exigente, muy pegada al terreno, y con una capacidad enorme para adaptarse al mercado laboral", apunta.

La experiencia práctica, el contacto temprano con el entorno profesional y el enfoque aplicado son, según relata, factores clave que marcaron su perfil desde el principio.

Tras finalizar su etapa en la FP, Álvarez continuó su formación universitaria en Economía. Esa transición, lejos de suponer un obstáculo, resultó un paso natural gracias a los conocimientos previos adquiridos.

Su carrera profesional lleva ligada muchos años al Grupo Aspasia donde ha liderado una etapa de crecimiento y consolidación para la compañía. Desde el área financiera, Álvarez ha participado en procesos de transformación interna, expansión territorial y salto internacional.

"Vivir ese crecimiento desde dentro ha sido un reto apasionante. Cada nueva etapa ha exigido visión, planificación y mucha capacidad de adaptación".

En 2023, ese trabajo fue reconocido públicamente con el premio a Mejor Directiva Financiera en los galardones de una revista especializada, un hito que, como señala en la entrevista, supuso "un reconocimiento no solo profesional, sino también personal".

Igualdad, referentes y futuro

La entrevista también pone el foco en los desafíos que aún persisten para las mujeres que acceden a la FP y aspiran a puestos de liderazgo. "Hay sectores donde seguimos siendo minoría, pero eso está cambiando.

La clave está en tener referentes y en que las empresas apuesten de verdad por la igualdad, desde los procesos de selección hasta las políticas de promoción interna".

Álvarez defiende que la FP es una vía válida no solo para encontrar empleo, sino para construir una carrera a largo plazo.

"Es un itinerario formativo que te da autonomía, confianza y una relación muy real con la profesión. Hay muchas mujeres que pueden llegar a puestos directivos desde ahí. Yo soy un ejemplo de que se puede lograr".

Una llamada al compromiso empresarial

Además de su mensaje a estudiantes, Álvarez lanza un llamamiento a las empresas: "Colaborar con la FP es una inversión inteligente. Es una forma de captar talento, de formar futuros profesionales a medida y de contribuir a una sociedad más preparada y cohesionada".

El videopodcast "En qué momento", impulsado por el Grupo Aspasia, se consolida así como una plataforma para visibilizar trayectorias inspiradoras y romper estigmas sobre la FP.

Más allá del relato personal, la entrevista deja una conclusión clara: la FP no solo construye carreras. También puede liderarlas.